Funes: “No podemos hablar ni con el intendente ni con autoridades intermedias”

Enrique Funes, secretario gremial de UPCN, dialogó con DIARIO HUARPE sobre algunos temas que afectan a trabajadores públicos que pertenecen a este ente gremial.

Uno de los tópicos más delicados es la situación que atraviesan algunos empleados del Municipio de Caucete. Sobre esto, dijo: “Se terminó de pedir la adhesión de nuevos montos de asignaciones familiares. Tenemos problemas en Caucete, vienen hace tiempo y no hemos tenido ninguna solución. No podemos hablar ni con el intendente ni con autoridades intermedias, nadie nos atiende. La gente está preocupada y hablan de medidas de fuerzas. Hay personal que cobra la mitad que otro sector. En una misma categorías algunas personas cobran $15.000 y otras $3.000. Prometió la equiparación y no cumplió (por el intendente Julián Gil)”.

Otro asunto, pero con una inminente resolución, es el que viven arrastrando 40 trabajadores de la Dirección de Discapacidad. En este sentido, Funes comentó que “hay una discriminación con un adicional que se cobra por cumplir funciones en la Dirección de Discapacidad. Eso lo está cobrando un sector de la dirección y 40 personas han quedados marginadas”.

“Hace más de un año que venimos con las tratativas, pero hoy se han adelantado, tenemos dictámenes a favor. Yo creo que el viernes vamos a tener una definición que estimo que va a ser positiva. Esto equipararía el sueldo de los 40 trabajadores de la misma dirección es una cuestión de equidad”, agregó.