“Garantizamos a los sanjuaninos que van a tener una voz leal en el Congreso”

Con el sello de Dignidad Ciudadana, Alberto Sánchez, participará como precandidato a diputado nacional en la interna del Frente Cambiemos. Antes de las PASO visitó DIARIO HUARPE y dejó en claro cuál será su postura si llega al Congreso Nacional. En la ocasión dijo que los sanjuaninos tendrán garantizada una voz leal en nación y no le tembló el pulso al señalar que aplaudirá lo que está bien y criticará lo que está mal. También habló sobre la generación de empleo apoyando a las pequeñas empresas y dijo que la corrupción es un mal de toda la sociedad.

¿Qué hace cuando no hace política?

-Soy abogado, tengo un estudio jurídico. Es mi ocupación porque no tengo un cargo público y soy docente de posgrado en distintas Universidades del país, en siete para ser preciso.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

-En realidad es una pregunta capciosa porque me gusta absolutamente todo (risas). Me gusta hacer los asaditos del domingo que vengan los chicos a comer, la chica casada, eso para mí es lo mejor.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

-Primero hay que decir que la seguridad es un problema provincial. Las políticas para lograr mayor seguridad y eficiencia son provinciales. A nivel Nacional, lo que puede hacer un legislador Nacional, es trabajar en lo que se llama el mapa del delito en la Argentina, sobre todo con el narcotráfico, el narco delito, que implica ver cómo se moviliza.

¿Cómo se baja la inflación?

-La inflación se combate, yo diría casi exclusivamente, reduciendo el gasto del Estado. Es decir, hay que bajar el déficit fiscal que es a lo que está apuntando el presidente Mauricio Macri. Lo que pasa es que, tantos años de acumulación de gastos del Estado no se pueden resolver rápidamente porque hay que reestructurarlos. Eso quiere decir achicar el Estado a lo que realmente es necesario, que gaste proporcionalmente a lo que recauda, como en cualquier familia, y fundamentalmente entender que es un proceso gradual. Porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto requiere una reestructuración compleja, para impedir dos cosas fundamentalmente, que son las que generan inflación: la emisión monetaria, que es una deuda interna, y la de pedir préstamos al exterior, que es el endeudamiento externo.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

-En ese tema me parece que hay que profundizar más en algo que hoy se está haciendo, que son dos leyes importantes: microempresas y emprendedores. Hay que insistir mucho desde el Congreso Nacional en elaborar normas que sigan esa línea. Porque muchas veces se piensa en la macroeconomía o en las grandes empresas o a las inversiones extranjeras, que son muy importantes, pero también hay que entender que el microemprendedor, que va a generar uno o dos puestos de trabajo, hay que apoyarlo con créditos blandos, con facilidades para que inicie su actividad.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

-Yo le voy a decir una opinión personal, no quiero comprometer ni siquiera a mi partido. Yo creo que la corrupción es un problema estructural de la Argentina, que no solamente es de la clase política, porque cuando hay un político que es coimeado, hay alguien que lo coimea. Y es tan corrupto el empresario que coimea, como el político coimeado. Tenemos que entender que la corrupción es un mal de la Argentina y no de la política. Tenemos que transparentar la actividad política y esto se consigue haciendo participe al ciudadano de todo lo que ocurre.

¿Por qué los sanjuaninos deberían votarlo a usted y no a Basualdo Caceres?

-Primero nosotros estamos trabajando para el presidente Macri, es decir, tenemos algo en común con la lista de Basualdo– Caceres. La gente que nos conoce sabe muy bien que Dignidad Ciudadana es un partido que va a tener lealtad con el presidente y esto no quiere decir obsecuencia. Nosotros vamos a apoyar una gestión que creemos tiene un montón de cosas que son acertadas y vamos a indicarle al presidente desde el Congreso, aquellas cosas que nos parecen que no están tan bien o que se podrían hacer mejor. Eso garantizamos a los sanjuaninos que van a tener una voz leal en el Congreso de la Nación. Aplaudir lo que está bien, criticar lo que está mal y proponer soluciones para cambiarlas. Y además están las diferencias que son la personales. Somos personas distintas.