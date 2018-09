Gattoni hablo del paro y dijo qué pasará con los empleados que no fueron

El paro de este martes convocado por la CGT tuvo la adhesión de una gran cantidad de sectores, además, de una gran cantidad de trabajadores que no pudieron asistir a sus lugares de trabajo por la falta de transporte público.

Según el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, la medida de fuerza no impactó casi en el Centro Cívico pero si lo hizo en las escuelas ya que muchas ni siquiera abrieron sus puertas.

“Mucha gente no puede asistir por la falta de transporte, a pesar de ello, podemos decir que, por lo menos, en el Centro Cívico tenemos una actividad casi normal”, expresó.

Sin embargo, en los establecimientos educativos el panorama fue distinto: “Hay dos circunstancias en el tema escuela, los chicos no van porque no tienen transporte, no van los alumnos ni los maestros, lo más prudente ha sido en algunos lados ni siquiera abrir el colegio, esto ha sido decisión del ministerio de Educación pero ahí si hay un alto acatamiento por lo menos en la parte pública”, dio a conocer Gattoni.

En cuanto a la decisión de descontar o no el día, el ministro sostuvo que “lo vamos a evaluar porque es muy difícil procesar caso por caso y, además, identificar si tuvo una razón para no asistir, si fue por el transporte o adhirió al paro”, manifestó.

Por último afirmó que “influye muchísimo el tema transporte”, aunque “creo que hoy la actividad se muestra, en algunos sectores, casi normal”. Según la perspectiva del ministro de Hacienda, esto ocurre ya que “como provincia mostramos una situación diferente a la Nación, la provincia mantiene el empleo, hemos tenido una muy buena estadística de desempleo, la mitad de la media nacional. San Juan ha podido mantener los niveles de desocupación y bajar aunque sea un centésimo creo que esto la gente lo reconoce”, concluyó el titular de la cartera.