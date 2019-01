A más de un año del cierre de la autopartista ITEC los ex trabajadores de la empresa, que funcionó en Santa Lucía, llegaron hasta el Centro Cívico a presentar un petitorio con la intención de lograr una ayuda que les permita cobrar las indemnizaciones. El ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, fue quien les recibió el petitorio y habló de la situación con cuatro referentes. Hay 370 personas en esta situación.

Los ex trabajadores llevan más de un año sin cobrar la indemnización por los despidos y la mayoría no tiene un trabajo estable y vive con lo que cobra del fondo de desempleo, comentó, Luis Salazar.

“Entendemos la angustia de los ex empleados de ITEC, pero hicimos todo lo que pudimos. Fue una reunión muy cordial y de diálogo como corresponde”, dijo el ministro Roberto Gattoni a DIARIO HUARPE al finalizar la reunión.

“Les ofrecimos todas las acciones que podemos hacer como Estado y repasamos todas las acciones que tuvimos con los trabajadores cuando funcionó la empresa y después de que dejó de funcionar”, continuó Gattoni.

“El gobierno provincial realizó el esfuerzo para mantener el empleo y los números de desempleo mostraron que en San Juan hubo una gran preocupación en general por generar puestos de trabajo y en particular con persona. Vamos a estudiar caso por caso, a colaborar, a gestionar con algunos empresarios para poderlos reinsertarlos”, comentó el funcionario público.

Además para finalizar apuntó ”es una situación difícil. Y nosotros manifestamos la solidaridad y expresamos que el gobierno acompaña, pero la solución no está en el gobierno”.

A la salida del encuentro, uno de los cuatro referentes, Mauricio Guzmán, señaló a este medio que quedaron conformes con las palabras del ministro de Uñac y reconocieron que no hubo promesas.”Nos quedamos con la expectativa de que habrá soluciones”.

El sindicato se desliga

El representante en San Juan del Sindicato Plástico, Rolando Manzanelli, dialogó con DIARIO HUARPE sobre la situación que atraviesan los ex trabajadores de ITEC que, a más de un año no cobran sus indemnizaciones, al decir que “legalmente nosotros no podemos hacer nada. No podemos representar a estas personas, ellos ya no pertenecen al gremio”.

Al mismo tiempo añadió “los despedidos hicieron un juicio por el tema indemnizaciones y por lo tanto es un conflicto individual. En su momento la gente que necesitó tuvo el asesoramiento legal del gremio, incluso algunos siguen con nuestros abogados. Pero es la empresa la que debe solucionar este problema”.