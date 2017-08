Gil intimó a un medio y los periodistas dicen que va contra la libertad de expresión

Esta semana llegó a Radio FM Del Este de Caucete (FM 95.5) una intimación de parte del intendente Julián Gil solicitando que se retracten o rectifiquen algunas supuestas menciones que fueron realizadas en aquel medio. A todo esto, los periodistas sostienen que no expresaron ninguna mentira o versión falaz y que esto lo toman como una acción en contra de la libertad de expresión.

Consultado al intendente, el jefe comunal sostuvo que “tengo que aclararles cosas que ellos hablan sin saber, estupideces”.

Según contaron los periodistas de la emisora, todo se inició por un audio en el que el intendente mencionaba en campaña que construiría viviendas y tras ellos mencionar que hasta ahora no cumplió, eso habría molestado a Gil. Pero también mencionó el periodista Carlos Méndez que ellos dieron lectura al aire a unos panfletos que indicaban que el intendente cobraba 80 mil pesos de sueldo.

“Lo que él (por el intendente) pretende es coartar la libertad de prensa, pero nosotros vamos a seguir porque no nos debemos a un color político o intendente de turno”, expresó Norberto Moran, periodista de la emisora.

“El intendente intentó, tras mandar a alguien que me intente convencer a mi si podía recibir 30 mil pesos de pauta publicitaria bajo la condición de olvidarme del Gobierno municipal, algo que no acepté. Luego, hablamos acerca de un problema de uso de fondos de una sala velatoria en Caucete y esto parece haberlo sacado de quicio. Yo le di el derecho a réplica pero no quiso ir a la radio”, explicó el periodista Méndez.

Al ser consultado por la versión que mencionó el intendente, Méndez dijo que “apareció panfleteado medio Caucete donde mencionaban la suma de dinero que ganaba su familia. Nosotros lo dimos a conocer y aclaramos que ese panfleto lo encontramos en la calle y que son supuestamente los sueldos que cobraría la familia de Julián Gil”, expresó.

Si bien la intimación fue realizada, ahora desde la emisora le contestarán al intendente, lo que podrá desencadenar una nueva disputa aunque en el ámbito judicial.