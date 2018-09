Gioja: “Caputo tendrá que rendir cuentas ante la justicia por su accionar en el BCRA”

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, manifestó, en contacto con la prensa y sobre la salida intempestiva del titular del Banco Central, Luis Caputo, que “está claro que el Gobierno tiene una seria crisis política de proporciones que intentan maquillar con fulbito para la tribuna”, y agregó que “el señor Caputo tendrá que rendir cuentas ante la justicia acerca sobre su accionar al frente de Banco Central: la liquidación de reservas, el festival de bonos con los que endeudó al país, y las comisiones monstruosas que les hizo ganar a sus amigos a costa de endeudar al país por varias generaciones”.

Gioja, como es su estilo, frontal y sin eufemismos, sostuvo que “desde el Peronismo, ya sea en su calidad de principal partido de oposición al gobierno, como así también como fuerza legislativa, hemos planteado que el Gobierno Nacional debe corregir el rumbo económico, y que tiene que abandonar las políticas de ajuste impuesta por el FMI”, para luego agregar que “con este nuevo acuerdo de endeudamiento el país cede el manejo de las políticas económicas y monetarias a los designios de Christine Lagarde”.

El presidente del PJ agregó que “tenemos por delante la discusión de un presupuesto con el que ya planteamos nuestras diferencias, porque creemos que así como está diseñado, sólo tendremos más desocupación, más inflación, más recesión, menos competitividad y habrá un ajuste que lo pagarán quienes menos tienen”.

“El Peronismo no avalará ninguna política que vaya en contra de los intereses de los sectores más vulnerables, y que favorezca a los intereses de los que históricamente nos han esquilmado de manera desalmada”, sostuvo Gioja.

Gioja remató diciendo que “el Gobierno sigue cerrándose y no escucha; no atiende los reclamos del pueblo que ayer se manifestó pacífica y de manera contundente, pidiéndole que los ajustes no perjudiquen a los trabajadores, a los jubilados y los que menos tienen; pero tampoco escucha a la oposición que viene advirtiendo acerca los problemas de comerciantes, industriales, economías regionales y PyMEs que vienen padeciendo sus desaciertos económicos que los ponen al borde del abismo”.