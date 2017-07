Gioja sobre el despalzamiento de Godoy: “esto tiene una posición política”

La Justicia confirmó el desplazamiento del senador nacional por San Juan Ruperto Godoy como integrante del Consejo de la Magistratura por no ser abogado; y uno de los sanjuaninos con participación en el Congreso de la Nación sostuvo que se trata de un asunto netamente político.

El diputado nacional José Luis Gioja mencionó que “me parece que indudablemente esto tiene una posición política. Godoy está terminando su periodo de 6 años y durante ese tiempo fue miembro del Consejo de la Magistratura y justo ahora aparecen con esto”.

Agregando fundamentos, el ex gobernador dijo que “es absolutamente imparcial y politiquero porque tiene que ver con decisiones que tiene que tomar el consejo y les hace falta (al oficialismo) un voto, por ejemplo para destituir jueces como el caso de Freiler (Eduardo)”.

En relación a la revisión de los fallos que se mencionó en algún momento al considerar que Godoy no debiera haber integrado el consejo, Gioja sostuvo que “de ninguna manera hay que rever los fallos, no soy abogado pero por sentido común me parece que no es lo apropiado. Aquí hay intromisión de Poderes del Estado. Se están metiendo en una decisión del Poder Legislativo de nominar a un miembro del Consejo de la Magistratura. Creo que tiene que haber alguien que designe las autoridades por ley ya que el Consejo de la Magistratura es un organismo constitucional pero la ley determina quienes integran. En este caso hay diputados y senadores que son designados por cada cámara, nadie se puede interponer en la decisión soberana de los cuatro parlamentarios, una intromisión indebida”.