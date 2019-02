El próximo 22 de junio vence el plazo para la presentación de los precandidatos que participaran de las elecciones nacionales y si bien todavía resta un largo tiempo para que esto suceda, en San Juan, las negociaciones para la conformación de listas ya vienen dándose. En ese contexto el actual diputado nacional y presidente del Partido Justicialista a nivel país, José Luis Gioja, sería el elegido para encabezar la lista del Frente Todos.

En diferentes oportunidades, incluso en una entrevista a un medio nacional, el gobernador Sergio Uñac fue contundente al decir que “a mí me gustaría mucho que José Luis Gioja fuera encabezando la lista a diputados nacionales”. Estos dichos, más la finalización de mandato que tendrá el exgobernador en diciembre de este año no dan muchas opciones para continuar vigente en la política nacional.

Tras esto, DIARIO HUARPE, consultó a José Luis Gioja quien explicó que “esa es la propuesta, que yo sea el cabeza de lista de los diputados nacionales. Si bien resta mucho tiempo para definir los precandidatos en principio aceptaría”.

Si Gioja encabeza la lista de diputados nacionales, una mujer debería ir en segundo lugar. Ese puesto hoy lo ocupa Graciela Caselles. La presidenta del Partido Bloquista también termina su mandato a fin de año y, desde su entorno, dejaron en claro que buscará retener la banca por cuarto mandato consecutivo. Hoy situación poco probable, ya que no cuenta con todo el respaldo del partido centenario. De todas formas las negociaciones recién comienzan.

A fin de cuentas el oficialismo local perderá una diputación en diciembre de este año, ya que es seguro y tal cual viene pasando en las últimas elecciones la oposición logrará una banca.

La principal fuerza opositora en la provincia es el Frente Con Vos, que lleva a Marcelo Orrego como precandidato a gobernador. En las últimas semanas Cambiemos sacó una resolución nacional donde indica que ningún dirigente que fuera por un cargo provincial podría ir en busca de un cargo nacional. Con esto la potencial candidatura a diputado nacional del actual jefe comunal de Santa Lucía quedaría en la nada, pero fue el propio Roberto Basualdo quien dijo que “nosotros hoy estamos trabajando para que Marcelo (por Orrego) sea gobernador. De todas formas a mí como presidente del partido nadie me dijo nada. Nosotros integramos el interbloque Cambiemos y no me invitaron a esa reunión donde decidieron esto”. Con estas declaraciones queda la puerta abierta para que Orrego, finalmente y si no logra ganarle a Uñac, sea candidato a diputado nacional en octubre.