Para Gioja el gobierno de Macri es capaz de ir por el Papa si les estorba

El intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, dialogó con DIARIO HUARPE sobre la detención del vicepresidente Amado Boudou. En la ocasión cargó contra la Justicia Federal y dejó en claro que el gobierno de Mauricio Macri es capaz de ir contra el Papa Francisco si les estorba.

“Todo lo que viene haciendo el gobierno está vinculado a sus intereses, que son los intereses que tenían desde un principio. Está absolutamente claro que la Justicia Federal está emitiendo dictámenes favorables al gobierno de Macri”, dijo Juan Carlos Gioja.

En este sentido aclaró que el gran problema de la Argentina es la Justicia, ya que no logra ser independiente del poder político. “En la medida que no exista división de poderes, no lograremos la república que pretendemos”.