Gioja sobre la interna del PJ local: “Tengo el cuero duro”

En medio de innumerables rumores que indican una fuerte pelea con el gobernador Sergio Uñac por la conformación de las listas de cara a las Elecciones Legislativas, el exgobernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, dialogó con DIARIO HUARPE y fue contundente al decir que está trabajando por la unidad del PJ local. En la ocasión no descartó ser candidato y aclaró que “tengo el cuero duro” en relación a los rumores que hay en su contra.

“En el PJ estamos dialogando, cuando se dialoga hay que ser muy prudente y poner en primera línea la unidad. Vamos a realizar las cosas lo mejor posible, hoy debemos seguir dialogando”, expresó Gioja.

Al ser consultado sobre los rumores que hay en su contra con relación a las pintadas contra el gobernador Uñac, el presidente del PJ nacional fue tajante al decir que “nada de lo que se dice me molesta. Tengo el cuero duro y tengo bien en claro que todas son calumnias y por lo tanto no me molestan en lo absoluto. Son cuestiones interesadas que tienen que ver con el celo de algunos sectores y la falta de argumentos en otros”. En este sentido añadió también que “me inclino a que todo esto proviene de algunos sectores vinculados con el oficialismo nacional y la oposición en la provincia. A mí lo único que me interesa es seguir laburando como lo vengo haciendo hace 50 años por San Juan”.

Gioja hizo referencia al papel que jugará en las próximas elecciones al decir que “todavía no lo defino. La prudencia no está reñida con el valor y hoy debemos ser prudente. A mi me gustaría seguir trabajando mucho por San Juan, el lugar que ocupe es lo de menos”. A pesar de esto no descartó jugar como candidato a senador, lugar donde también se nombra como cabeza de lista a Rubén Uñac, hermano del gobernador y presidente del PJ local.