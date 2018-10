El partido Unidad Ciudadana, de Cristina Fernández de Kirchner, desembarcará en San Juan oficialmente el próximo 19 de octubre de la mano del exsenador nacional Ruperto Godoy. En la previa, el gobernador Sergio Uñac, dijo que tienen las puertas abiertas para integrar el frente Todos de cara a las elecciones del año próximo. En la misma sintonía opinó el diputado nacional y presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, quien le dijo a DIARIO HUARPE que “yo soy justicialista, pero con Unidad Ciudadana tenemos qe hacer un frente”.

En San Juan el espacio de cristina está conformado por partido que ya jugaron con el oficialismo en las elecciones pasadas. Estos partidos son Frente Grande, Kolina y el de la Victoria.

Para cerrar Gioja sentenció que “yo soy peronista y no me molesta que este frente se presente en San Juan. Lo que si me molesta es que el gobierno nacional avance con políticas que castiguen a los argentinos. Es por eso que debemos unirnos y ganar la batalla para que a partir del 10 de diciembre estos que están ahora no estén más en el gobierno. Todo lo que se haga en función de expandir un espacio opositor a las políticas nacionales es bienvenido”.