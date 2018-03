Gioja se enojó porque no lo dejaban ingresar al Congreso

Minutos antes del inicio de la Asamblea Legislativa con el discurso anual del presidente Mauricio Macri, el diputado sanjuanino José Luis Gioja vivió un momento de tensión con uno de los policías que cuidaba el vallado en las puertas del Congreso.

El estricto control policial y los cortes de tránsito alrededor del Parlamento generaron malhumor entre los transeúntes, pero también entre diputados y algunos asesores que figuraban en listas que no tenían pulseras de acceso ni invitación aun siendo de los equipos de colaboradores de algún legislador.

Incluso en una esquina se frenó al presidente del Consejo Nacional Justicialista, José Luis Gioja. A las 10, en el retén de Sarandí y Rivadavia se generó un momento de tensión entre Gioja y un joven oficial de policía que no lo dejaba pasar.

“No puedo caminar, no puedo caminar, yo me caí de un helicóptero”, explicaba el ex gobernador quien sobrevivió al trágico accidente de octubre de 2013.

Gioja pretendía acceder con tiempo y sin dar un gran rodeo al Parlamento. Y agregó: “No quiero privilegios, quiero que respeten mi libertad” mientras insistía en que es vicepresidente de la Cámara baja y con domicilio cerca del vallado.

Un oficial de más edad que lo reconoció fue en ayuda de ambos, de Gioja y del joven policía, y finalmente le abrieron el paso al sanjuanino.

Fuente: Infobae.