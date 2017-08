El Gobernador opinó sobre la deuda desde Nación a las provincias

En la mañana del miércoles el gobernador Sergio Uñac, brindó su opinión sobre la deuda desde Nación hacia las provincias.

El reclamo es por el stock de deuda a raíz del 15% de coparticipación que la Nación no les transfiere a algunas provincias desde 2006, para financiar la Anses.

“La Corte nos está preguntando si vamos a desistir o no del reclamo. Nosotros hemos establecido que el 3% de manera anual se ha ido sumando, este año estamos cobrando el 6%. Del reclamo hacia atrás no podemos desistir”, manifestó el gobernador.

Agregó que “para atrás no podemos decir que no nos deben porque yo no tengo autoridad para eso”. Continuó diciendo que “si ha habido un reconocimiento desde acá hacia adelante quiere decir que la deuda jurídicamente es reclamable”.

También dio a conocer que a algunas provincias como Córdoba, San Luis y Santa Fe, se les restituyó el 15% por sentencia de la Corte. “El resto de las provincias argentinas acordamos con el Gobierno Nacional una restitución paulatina”, dijo Sergio Uñac. Debido a esto, será restituido “el 3% en al año 2016, 3% en el 2017 y así hasta llegar al 15%”.

“Creo que se debería arreglar desde lo político. Si hablamos de federalismo y no de coparticipación, se complica” finalizó el gobernador de la provincia.