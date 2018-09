Gobierno descartó de plano un plus para fin de año

Una de las fijas hasta el último año fue el plus de Navidad o fin de año para los empleados públicos. Pero con una situación económica compleja en el país, el Gobernador Sergio Uñac le bajó el pulgar este año, por lo que los trabajadores del Estado no percibirán este dinero extra que se otorgaba todos los años.

La razón de Uñac es que San Juan es una provincia que acordó un 17 por ciento de paritarias con cláusula gatillo. Esto último generó que mes a mes se actualice el salario según la inflación, por lo que a esta altura el incremento salarial ronda 24 por ciento, contra un 15 por ciento que otorgaron otras provincias, sin actualización gatillo.

“Hay provincias que han dado el 15 por ciento de aumento y de allí no se han movido, y nosotros vamos a llegar a un 40 por ciento aproximadamente, así que el plus navideño está descartado. Lo digo con absoluta tranquilidad porque sino deberíamos cambiar el 17 por ciento de aumento que comprometimos por el plus y obviamente no le va a convenir a los empleados de la administración pública”.