Gobierno tiene listo el proyecto de la continuación de la Interlagos hasta Pachaco

Desde este sábado los sanjuaninos pueden disfrutar de la ruta Interlagos que une los distintos nuevos diques que tiene la provincia. Pero el Gobierno ya tiene listo el proyecto para la continuación de la ruta que unirá ese tramo de tierra zondina con el departamento de Calingasta, lo que será la complementación de un sector turístico sin igual, aunque falta un paso clave.

Desde el Ministerio de Infraestructura ya tiene listo el proyecto de la ruta Interlagos en su tramo que llegará hasta Pachaco, en Calingasta, lo que será una carretera que permitirá la llegada al departamento en menos de 120 minutos desde la ciudad de San Juan. Se trata de un camino entre montaña que tendrá un trazado particular con una extensión de 40 kilómetros en su longitud.

Cuando se habla de trazado particular es porque irá entre montañas y no será tan peligroso como la actual “Quebrada de las burras”. La particularidad es que el camino podría comenzar a construirse sin la necesidad que se hagan los diques Tambolar I y II ya que “está diseñado y proyectado para que no haya complicaciones en su construcción y los diques no sean un impedimento para la traza. Está previsto que las aguas del Tambolar no invadan este proyecto”, señaló el Secretario de Obras Públicas de la provincia, Jorge Deiana.

“El proyecto lo hemos remitido a Buenos Aires para que ingrese el Vial Productivo II (el financiamiento de la primera fue Vial Productivo I). Es una obra importante porque estamos hablando alrededor de 2.000 millones de pesos porque son 40 kilómetros en zona montaña, por lo tanto estamos requiriendo financiamiento nacional de algún organismo”, contó el funcionario de la cartera de Infraestructura.

Deiana contó: “tenemos que hacer camino nuevo, inexistente, todo camino de montaña. Inclusive tenemos la previsión de realizar algún túnel. Y toda esta complejidad tendría una demora de unos 36 meses de ejecución. La ventaja que tiene el proyecto es que las pendientes son más suaves que las que tiene la Quebrada de las burras. Además, la extensión en longitud acortaría la distancia a menos de dos horas”.

Una de las alternativas que tiene el Gobierno para buscar la financiación es recurrir al Banco Interamericano de Desarrollo. Es allí donde las gestiones apuntan ya que esa misma entidad fue la que permitió el aporte para el desarrollo de la primera parte de la ruta.

“Eso nos permitiría ahorrar muchísimos kilómetros hacia Calingasta. El proyecto está listo y queremos realizar la licitación cuanto antes, aunque dependemos del financiamiento que iremos a buscar a Nación”, sentenció Jorge Deiana.