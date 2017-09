Para el gobierno el plus de fin de año a estatales no está en agenda

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Roberto Gattoni, dialogó con DIARIO HUARPE sobre el Plus Navideño para los empleados estatales de la provincia y en la ocasión fue tajante al decir que por ahora el tema no está en la agenda del gobierno. Al mismo tiempo aclaró que no hubo ningún encuentro con los gremios que representan al sector para debatir el tema en cuestión.

“No hemos tenido, hasta el momento, ninguna reunión con los gremios estatales por el Plus de fin de año o Bono Navideño. Hoy no es un tema que forma parte de la agenda del gobierno”, apuntó Gattoni.

En el mismo sentido el funcionario añadió “no lo tenemos en agenda, ya que primero tenemos que ver cómo se comporta la inflación de los próximos meses y determinar si esto lo cubre el aumento salarial que fue otorgado. Hoy no es una cuestión que evaluamos y lo haremos, en su momento, si resulta necesario”.

Vale recordar que este año los empleados públicos acordaron un incremento del 22 por ciento en dos tramos. Un 16 por ciento, retroactivo al mes de febrero, que fue otorgado en marzo y en agosto se pagó la segunda cuota con un 6 por ciento de incremento. Además hay que tener en cuenta que, desde el mes en curso, habrá un aumento del 22 por ciento en el monto de las Asignaciones Familiares.

El año pasado y continuando con una tradición que inició en la gestión de José Luis Gioja, el gobierno otorgó un Plus Navideño de $5.600. El mismo se abonó en cuatro cuotas de $1.400 durante los meses de octubre, noviembre, enero y febrero. En diciembre esto se reemplazó por el Aguinaldo.