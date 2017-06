Godoy presentó su espacio y dijo que pretenden integrar una lista

Tal cual lo adelantó DIARIO HUAPE, hoy el senador nacional Ruperto Godoy presentó su espacio Podemos y en la ocasión ratificó que integrará el Frente Todos, que estará compuesto por el Partido Justicialista y el Partido Bloquista como principales actores. También dejó en claro que pretenden integrar una lista de cara a las Elecciones Legislativas de octubre.

“Nosotros no proponemos candidatos, hoy creemos que la responsabilidad que tenemos está en poner todo el esfuerzo para confeccionar la mejor lista y ganar muy bien las elecciones. Tenemos la obligación de ponerle un freno a las políticas que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos”, dijo Godoy. Además apuntó “nuestra perspectiva es poder integrar una lista con algún candidato que represente a todo este sector que hoy estamos presentando. Las expectativas están en poder integrar una lista”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ser candidato, el senador señaló que “no me lo he planteado todavía, pero lo cierto es que esto debe ser a través de un debate. No hay que forzar nada, todo debe salir del diálogo. Nosotros estamos propiciando la unidad del espacio, hoy la sociedad nos está reclamando esto”.

Para cerrar sentenció que “el espacio Podemos contiene a diferentes expresiones que, desde hace tiempo, venimos recorriendo San Juan y escuchando a la gente. Integraremos el Frente Todos, sabemos que hay diferentes matices, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr la unidad”.