“Habría que ser más rigurosos con las salidas transitorias”

El precandidato a diputado nacional por el Frente Todos y actual ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende, visitó la redacción de DIARIO HUARPE y contó cual es su posición en materia de seguridad, inflación, generación de empleo y corrupción. En la ocasión pidió más rapidez en la justicia.

¿Qué hace cuando no hace política?

–La verdad que esto de comenzar nuevamente con el trabajo político es reciente. En este año y media nos hemos dedicado prácticamente todo el tiempo a lo que es la función del ministro.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

–En mi caso pescado. Por lo general, los sábados me gusta ir a comprar a una pescadería muy conocida y me gusta prepararlo. Mariscos, soy también de comprar langostinos. A mí me gusta mucho el romero, mi señora por ahí rezonga cuando le pongo pero lo termina aceptando y comiendo. Me gusta mucho prepararlo en el fuego o en la sartén.

Es el costado gourmet del ministro que además es candidato a diputado

A mí me gustaría aprender a cocinar. Aparte los hombres cuando cocinan son 10 veces mejor que las mujeres. Los grandes chefs son hombres. Y después, por supuesto, me gusta estar con mis nietas.

Y con qué las mimosea. Cuando vienen las nietas, que a veces a los chicos no les gusta el pescado, que dicen en la familia, ¿pastas o asado?

A mis nietas, principalmente a la mayor que tiene 7 años, le gusta que prepare el asado. Yo se comprar la entraña que es blandita. Entonces, mientras se está preparando, yo le corto y come parada en la punta de la mesa.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

-Se ha avanzado mucho en el tema de la inseguridad pero sigue faltando. La sensación que tiene la gente es como si todo lo que se hace fuera insuficiente.

Pero, ¿Es sólo una sensación la inseguridad?

-No es una sensación, pero pareciera ser que todo lo que se hiciera es poco. Por ejemplo, en el caso de la provincia, este año se estableció el trabajo en conjunto con los municipios, con los patrulleros comunales que en muchos de los casos ha servido para tener una mayor presencia en la calle. Creo que las cámaras de seguridad son un avance importante. También, la incorporación de nuevos agentes. Por eso digo que en la provincia ha habido un cambio muy importante en cuanto a las medidas de seguridad.

Y a nivel nacional, ¿Qué cree que se podría hacer?, incluso desde el Congreso. ¿Cómo se cree que se puede ayudar?

-El tema de la justicia también es fundamental, yo creo que hay un alto porcentaje de detenidos con salidas transitorias que siguen delinquiendo. De hecho, casos resonantes eran de aquellos que tenían salidas transitorias. Me parece que habría que ser un poco más rigurosos dentro del marco de la ley con las salidas transitorias que es lo que corresponde.

¿Esto quiere decir terminar con la puerta giratoria?

-Hay que ponerse en el papel del policía. Se juegan la vida y después saben que salen a los dos minutos. Me parece que habría que tener una mirada más distinta, por supuesto, respetando los derechos que tiene cada uno. Pero creo que primero están los derechos de la comunidad, de vivir en paz.

¿Cómo se baja la inflación?

-La economía es fundamental, y es cierto que ayuda en la época de elecciones de acuerdo a la forma en la que está la comunidad. La verdad es que estamos pasando un momento difícil, complicado, no solamente por ser invierno. Por la experiencia de la municipalidad, los meses más difíciles del año siempre fueron en invierno. ¿Por qué? Porque se termina mucho el trabajo que es temporario, es complicado hasta el mes de agosto principalmente. Pero este invierno es el más duro de los últimos años. En este mes se han recibido tarifas que se han duplicado en gas. Nada indicaba que se podía haber incrementado lo que se ha incrementado en los últimos tiempos. Eso complica porque lo que se está cobrando es el mismo sueldo, pero estos servicios que son esenciales, se han incrementado. La economía se tiene muy en cuenta al momento de votar.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

-Hay temas que nos preocupan mucho por eso es interesante este equipo que se pueda conformar para acompañar al gobierno de la provincia. Hay un avance desde el gobierno nacional para acompañar a las provincias. Estamos viendo con gestos y decisiones que pareciera ser que la Argentina comienza y termina en la provincia de Buenos Aires y no es así. Las economías regionales nos preocupan porque se han visto muy afectadas. Basta con salir a los departamentos del Gran San Juan para ver la ansiedad de la gente a ver cómo sigue.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

-Investigar lo que se tenga que investigar, pero también necesitamos que la justicia en esto, tiene que ser rápida. Por ahí vemos algunas denuncias que por ahí son mediáticas pero la justicia no acompaña con la necesidad de la población de conocer. No tenemos un solo condenado y se denuncia permanentemente. Y esto va mucho más allá de los legisladores. La gente está esperando que la justicia sea más rápida porque si no termina todo como que son cuestiones políticas. Yo soy un convencido de que muchas de estas situaciones se pueden solucionar si la justicia actúa con mayor rapidez. Aparte vemos que todo el mundo está involucrado desde el presidente para abajo. El presidente tiene un montón de denuncias entonces los argentinos estamos ansiosos de conocer que estas denuncias se terminen definiendo. Si realmente han sido actos de corrupción que se condenen, pero sino estamos todos sospechados.