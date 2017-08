“La corrupción debe ser considerada un delito de lesa humanidad”

A pocos días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, el senador nacional y precandidato a la reelección por el Frente Cambiemos, Roberto Basualdo, visitó DIARIO HUARPE y contó cuáles son las propuestas para mejorar en materia de seguridad, empleo y combatir la corrupción.

¿Qué hace cuando no hace política?

– Me gusta el deporte, más aeróbico que otra cosa. También ver deporte. Y cuando no hago política también me gusta leer de economía, sobre todo lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, ahora estoy leyendo qué pasó en Portugal que era la parte más débil de Europa y ahora es el país que más ha crecido. Y la prioridad número uno es la familia. Además, la pasión por los autos está, pero ya no para correr porque para eso se necesitan la juventud y los reflejos.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

– Como de todo un poco, incluso prefiero las verduras. Pero también como un buen asado, empanadas que me gustan mucho de jamón y queso. Me gusta comer variado.

¿De continuar en el Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la seguridad?

-Lo que hay que hacer es cumplir las leyes y trabajar contra el narcotráfico que también tiene que ver con la inseguridad. En esto, este Gobierno ha puesto muchísimo dinero para combatir el narcotráfico. En la provincia de Buenos Aires descabezó la cúpula de la Policía y en todo el país está haciendo exactamente igual. Acá mismo se ha descabezado alguna comisaría por esta lucha contra el narcotráfico. La droga mata al que la consume y a su vez el que la consume puede tener acceso a cometer algún delito. También hay que trabajar por la educación, tenemos que recuperar los valores perdidos. Antes el referente del barrio era el que mejor jugaba un deporte, el que cantaba o bailaba. Hoy tenemos como referente a uno que comete delitos, que puede andar en la última moto o con la última campera. Hay que dar la caña de pescar en vez del pescado. Esto quiere decir que la persona tenga la posibilidad de ganar no una, sino 10 o 20 veces más y que él pueda repartir trabajo.

¿Cómo se baja la inflación?

– Han venido más de 60.000 millones de dólares de inversiones en petróleo, en el sector minero, en el sector automotriz. Indudablemente que falta, pero también nosotros les ponemos piedras en el camino a las inversiones. El otro día lo de De Vido, más allá de taparlo, significó que la Justicia no pudiera actuar y cualquier inversor quiere tener seguridad jurídica. El otro día esto que favoreció a un señor que tiene 150 causas quiere decir que se entorpece la Justicia. Esto fue un retroceso. Por un lado queremos que vengan las inversiones y por otro les ponemos piedras en el camino. Pero gracias a Dios, así y todo han venido 60.000 millones de dólares de inversiones. Lo que tenemos que trabajar es que sigan viniendo.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

– Se está mejorando. Entre las bajas y las altas, se han creado 170.000 nuevos puestos de trabajo en blanco. Por supuesto que falta mucho, pero con la ley Pyme que creamos nosotros se les quitó impuestos a las pequeñas y medianas empresas. En estos nueve meses las Pymes se han ahorrado de pagar impuestos por 3.500 millones de pesos. Hemos hecho la ley de Emprendedores que ahora entrará en vigencia y que va a generar trabajo. También creamos la ley Compre Argentino en la que vamos a beneficiar a las empresas argentinas en todo lo que compra el Estado con respecto a las empresas extranjeras.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

– Los fueros se hicieron para que las personas pudieran votar, para que se pueda expresar lo que el legislador siente. Además, sirven para decidir distintos temas. El tema de De Vido, no es un caso para llevar al fuero porque después de haber asumido lo procesaron y tiene 150 causas, esto no es una simple denuncia. En este caso el fuero entorpeció a la Justicia, por ejemplo la otra vez se iba a realizar un allanamiento, pero el operativo no se pudo realizar porque había fueros, de esa manera la persona tiene tiempo de retirar las cosas comprometedoras del domicilio. La corrupción mata. Si usted se roba la plata que iba para los ferrocarriles y hay un accidente donde mueren 57 personas, quedan familias destruidas; o si hay accidentes en rutas por mal estado, trae como consecuencia muchas más muertes. La corrupción debe ser considerada un delito de lesa humanidad el cual no tiene fueros.