Hogalde: “Con el criterio del giojismo, si perdemos la interna nos deberíamos ir”

Los dimes y diretes no paran en Rawson y la interna del Frente Todos cada vez está más picante. Las diferencias entre el giojismo y el uñaquismo están a flor de piel y, por ahora, nadie pone paños fríos. Es que luego de las declaraciones del precandidato Rubén García, quien tildó de poco leal al concejal Eduardo Hogalde por apoyar a Pablo García Nieto de cara a las PASO y no dudó en decir que se debería haber ido “solito” de las comisiones que presidia en el Concejo Deliberante, la disputa sumó otro capítulo. Fue ahora el propio edil quien salió al cruce y no dudó en defender su postura.

“En todo esto hay dos situaciones. En primer lugar quien está hablando es el secretario de Obras del municipio y a las personas que están por debajo de mi línea no les respondo. De última que me cuestione mi accionar el intendente, pero no el secretario de Obras. A él (por García) lo pusieron con el dedo”, apuntó Hogalde.

Además aclaró que “las declaraciones no me caen ni bien ni mal, las respeto. Como así también respeto la decisión que tomaron. De todas formas esta actitud me hace reflexionar y yo me pregunto ¿Qué pasará el primero de abril si García es el ganador? nos sacará a todos los que apoyamos el proyecto de García Nieto en Rawson. La otra pregunta que me hago es ¿Si en las PASO ganamos nosotros, Rubén García acompañará?. Acaso no somos todos peronistas, o hay peronistas leales y peronistas desleales”.

Para finalizar, el concejal que busca repetir mandato pero en la lista de García Nieto expresó “si García dice eso de mi, yo quisiera saber cuál es la situación del actual intendente que es candidato a diputado por las dos listas. Con ese criterio Gioja comparte dos proyectos. Yo estoy trabajando para que Pablo García Nieto gane la interna y luego la intendencia de Rawson, pero también milito para que Juan Carlos Gioja sea el diputado del departamento”.