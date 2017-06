Ibarra dijo que Moyano apoya a Peñaloza en el massimo y cargó contra Cabello

Luego de la sorpresiva inclusión del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo en el Frente Todos, el exintendente de Rawson y líder de Somos San Juan, Mauricio Ibarra, dialogó con DIARIO HUARPE y en la ocasión fue tajante al decir que el líder sindical Hugo Moyano apoya a Florencia Peñaloza como candidata a senadora nacional. También cargó las tintas contra el líder local de la CGT, Eduardo Cabello, al catalogarlo como el dirigente que peor representa el sindicalismo en San Juan. “Cabello debería ponerse una página de compra y venta de políticos”, expresó el rawsino.

“Las maniobras de la vieja política no pueden dañar a los dirigentes nuevos. Estoy convencido que esta decisión no la comparte Moyano en nación. Moyano me ha pedido por Florencia Peñaloza para que sea candidata a senadora de nuestro espacio”, dijo Ibarra. En este sentido también expresó que “es lamentable que existan dirigentes que se vendan por una caja de pochoclos (en relación a Ponce secretario general de STOTAC) y entren en la compra y venta de la política. Estoy cien por ciento convencido que Moyano siente y quiere que Peñaloza sea candidato por el espacio de Sergio Massa”.

Vale recordar que Peñaloza era la represente de los camioneros en la Cámara Baja y con esta decisión de Ponce de sumarse al Frente Todos queda en muy mala posición.

En la ocasión Ibarra también cargó los cañones contra el líder de la CGT y actual diputado proporcional por el PJ, Eduardo Cabello, al decir que “el dueño de la revista de compra y venta de políticos se llama Eduardo Cabello. Representa lo peor del gremialismo sanjuanino”.

Mientras que al ser consultado sobre cuál será su papel en las Legislativas fue contundente al decir que “estas cosas hacen que uno tenga más ganas de estar en la discusión”. Hay que decir que todo indica que Ibarra será cabeza de lista como senador nacional.