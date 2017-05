Insisten con cambiar la modalidad de elección de los jueces

La, si se quiere, polémica elección de los jueces en la provincia, generó algunas suspicacias y cuestionamiento en un sector de la oposición política sanjuanina, aunque a la hora de la votación en la Cámara de Diputados la elección resultó casi unánime. Y es precisamente el legislador que al menos en su elocución, cuando se eligió el cortista en diciembre pasado (resultó electo De Sanctis), se opuso al sistema y a los candidatos, quien ahora insiste con un proyecto que presentó acerca de la modificación de la elección de los jueces y funcionarios del Poder Judicial. Buscan darle protagonismo a las universidades que tienen la carrera de derecho para despolitizar la elección de los jueces.

Se trata del diputado Edgardo Sancassani quien insiste en la un proyecto que busca que se cumpla una ley vigente sancionada en 2004 pero que se encuentra suspendida, donde indica la forma de selección diferente a la actual, la que realiza el Consejo de la Magistratura.

“Creo que es una de las cosas que reclama la sociedad hoy en día, la transparencia de la elección de los magistrados. Parte de la crisis que hoy tenemos en lo institucional en el país, una de esas instituciones es el Poder Judicial; y en ese sentido, uno tiene que escuchar a la gente”, empezó mencionando Sancassani.

El legislador explicó que “hoy en día tenemos una ley del año 1987 que suspende a la del 2004, en ese sentido, debemos cambiar el sistema de elección de los jueces, donde se proponen los antecedentes de oposición. Queremos que se haga un exhaustivo examen a los postulantes a cubrir las magistratura en el Poder Judicial”.

La ley que impulsa que se cumpla Sancassani, prevé salas compuestas por miembros del Consejo de la Magistratura, pero también por instituciones como la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan y el Colegio de Magistrados.

Esta ley incorpora al colegio de jueces para los exámenes algo que actualmente se hace con los miembros del Consejo de la Magistratura, compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Foro de Abogados.

“Esto hará que tengamos una mejor selección de jueces y más transparente. La selección hoy en día es muy personal porque son 5 miembros nada más los que examinan los antecedentes y no hay oposición. Creo que está vetusto el actual sistema, ya no debería regir. No soy el único que lo ha planteado en el recinto cuando hemos nombrado a magistrados”, cerró Sancassani.