ITEC canceló los sueldos adeudados, pero sigue la incertidumbre

En medio de la crisis que mantiene a la totalidad de los trabajadores de ITEC licenciados en sus funciones, este miércoles recibieron una buena noticia: la empresa depositó la totalidad de los sueldos adeudados.

De acuerdo a lo que explicó el delegado de los operarios, Ricardo Murúa, en diálogo con DIARIO HUARPE se trataba de los haberes correspondientes a seis quincenas para los 250 empleados.

“A partir de que ingresó el dinero del contrato que se cayó con Fiat, la empresa canceló la deuda que tenía en cuanto a salarios. Cabe recordar que somos 220 trabajadores jornalizados y el resto del personal es mensualizado, y ellos también cobraron el sueldo”, añadió Murúa.

De todas maneras, sigue siendo preocupante la situación de ITEC. “La apertura de importaciones por parte del Gobierno nacional nos afecta directamente. A ninguna empresa que continúe en el rubro le es rentable producir mazos de cable en Argentina”, explicó.

En relación al rumor que indica que el grupo Méndez se iría de la provincia y dejaría la empresa, Murúa afirmó que “eso es totalmente falaz”. “Sólo se fue un solo gerente en este proceso, pero sigue la misma gente. No sé de dónde partió eso, la verdad que no es así. El grupo Méndez no se ha ido, por eso hemos podido acordar el cobro de la deuda”, sintetizó.