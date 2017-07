En Jáchal hubo eco luego del sondeo

Tras conocerse los datos de la Megaencuesta que hizo Diario Huarpe en Jáchal, el intendente Miguel Vega, el presidente del Concejo Deliberante Javier Llanos y el concejal opositor Jorge Morales, dieron su opinión respecto al desempeño del jefe comunal.

Miguel Vega – Intendente

“Esto es un esfuerzo mancomunado entre el apoyo del Gobierno provincial, sus ministros, todo el equipo de gobierno municipal, los concejales y del pueblo de Jáchal que trabaja en conjunto con el municipio. Estoy agradecido por el visto bueno de todos los jachalleros, nos insta a seguir trabajando con más ganas, más fuerza y seguir trabajando en equipo. Hay que mejorar la iluminación, seguir con la pavimentación, crear lugares turísticos y puestos de trabajo”.

Jorge Morales – Concejal

“La realidad es otra, la gestión tiene mucho maquillaje, pero soluciones de fondo no hay. En el departamento no hay fuentes de trabajo y tampoco se cumplió lo que se prometió con el tema minero y defensa de glaciares. El pavimento es útil al igual que los semáforos y eso está bien, pero aquí hay un problema de desocupación terrorífica. No es potestad de la municipalidad darle trabajo a las personas pero si tiene que generar las condiciones políticas para que haya”.

Javier Llanos – Concejal

“Mucho tiempo hemos estado aislados, pero esto cambió producto de que tenemos un intendente caminador, que le gusta gestionar y estar permanente en contacto con la gente y saber qué es lo que quieren. Son muchas las necesidades y por eso hay que seguir y trabajando, más allá de que los números de la encuesta significan mucho para nosotros. Jáchal se merece cosas que durante mucho tiempo se negaron porque no le dieron la importancia que necesitaba”.