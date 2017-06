Jáchal y los $3 M: Barifusa dice que los certificados los dejó en el Ministerio de Producción

Hace una semana Diario Huarpe dio a conocer que el Tribunal de Cuentas de San Juan solicitó al ex intendente de Jáchal, Jorge Barifusa, la explicación del pago por más de tres millones de pesos por una fábrica que no existe en el departamento. Ahora, el ex jefe comunal y actual diputado departamental, explicó la situación y sostuvo que los certificados de avance de obra no se encuentran en la municipalidad porque él los envió al Ministerio de la Producción, por entonces bajo las órdenes de Marcelo Alós.

El actual legislador por Jáchal, sostuvo que el Tribunal de Cuentas no encontró explicaciones por la fábrica de pulpa de membrillo por la que se pagó $3.326.799,43 y no existe en el norte sanjuanino, porque los papeles no están en la municipalidad.

“Esto fue una compra que hicimos en último año de gestión por un fondo que tenía disponible el Ministerio de la Producción, que era un financiamiento de Nación. Surge que acordamos con el Ministerio que el financiamiento sería en cuotas y armamos un contrato de manera escalonada. Hicimos un pago de 1.600.000 pesos a modo de anticipo.

Supuestamente, por ese monto la empresa realizó el proyecto, insumos y una serie de cuestiones más que cumplieron con eso porque está el certificado, que nosotros no lo tenemos porque lo elevamos al Ministerio de la Producción para poder recibir el pago”, explicó el ex intendente Barifusa.

En la nota enviada por el Tribunal de Cuentas, explica que no se encontró la obra ni alguna certificación por el pago a la empresa mendocina Klaus S.A. el día 18 de noviembre de 2015. “Elevamos el certificado al Ministerio y nos olvidamos de no dejarlo incorporado en el expediente madre, algo de lo que asumimos el error y nos hacemos cargo”, mencionó el actual diputado.

Respecto al pago total, Barifusa contó que con el avance del 70 por ciento de la obra, se procedió a cancelar el valor de la planta y “ellos (por Klaus S.A.), iban a entregar la planta aproximadamente el 10 de enero de 2016, fecha donde nosotros ya no estábamos en la intendencia”.

Lo llamativo es que desde la salida de Barifusa hasta entonces periodo de Miguel Vega (actual jefe comunal), no hubo contacto entre el diputado y el actual intendente por la situación de la planta de pulpa.

“Nosotros terminamos la gestión y no tuvimos contacto con el actual intendente durante todo este tiempo, inclusive, pensamos que la planta ya había sido recepcionada”, sentenció Barifusa.