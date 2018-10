Javier Ruíz Álvarez se tomó licencia antes de que estallara el escándalo

Después de que se desatara un gran escándalo al conocerse que los hermanos Javier y Guillermo Ruíz Álvarez están siendo investigados por la Justicia Federal sospechados de entregar prestamos de manera ilegal, desde el Tribunal de Cuentas confirmaron que Javier pidió licencia como fiscal del organismo justo un día antes de que su caso saliera publicado en los diarios.

Isaac Abecasis, titular del Tribunal de Cuentas explicó que todos los días él recibe el parte de novedades que incluye los trabajadores que están cumpliendo con sus actividades, en este parte le notificaron que Javier Ruíz Álvarez solicitó una licencia que rige desde este jueves y se prolongó durante la jornada del viernes.

“Lo único que sé es que no ha venido a trabajar , sobre la causa en la que se lo estaría investigando no puedo opinar nada porque no me ha llegado ningún tipo de notificación oficial de la existencia de esta investigación judicial”, aseguró Abecasis.

Ruíz Álvarez trabaja como fiscal dentro del organismo que controla la transparencia y legalidad de las 350 cuentas del Estado sanjuanino, pero desde hace dos días que no se ha presentado a cumplir con sus funciones. Se desconoce cuál fue el motivo de la solicitud formal de esta licencia.

Abecasis dijo que se enteró del caso tras la publicación en Diario de Cuyo, pero aclaró que buscará noticias oficiales sobre la causa. “Yo puedo solicitar a la Justicia que me confirme la existencia del trámite judicial, pero nada más que eso ya que será este organismo el que determine si tiene pruebas para indagar o hasta procesar a este funcionario”, aclaró el titular del Tribunal.

Sobre las posibles medidas a tomar ante un caso de este tipo, el presidente del Tribunal explicó que él puede tomar la medida de suspender por hasta 10 días a cualquier empleado del organismo. Cualquier sanción o medida que exceda este plazo debe ser tomada recién después de un sumario administrativo que determine si la persona investigada es culpable o no de las acusaciones en su contra. En este caso el sumario puede derivar en la exoneración del empleado, en una suspensión o en la absolución.

Igualmente el funcionario aclaró que aún no puede adelantar si efectivamente solicitará el inicio de un sumario ya que primero debe tomar conocimiento de la investigación judicial en cuestión. “Me gustaría también hablar con el funcionario”, aseguró Abecasis aunque aclaró que las palabras de Ruíz no serán gravitantes a la hora de definir si le inicia o no el sumario.

El ahora investigado funcionario tiene una larga trayectoria de trabajo en política siempre militó en Santa Lucía y accedió a cargos públicos de la mano del ex gobernador José Luis Gioja. Llego a ocupar un cargo electivo como diputado por el departamento del Este sanjuanino.