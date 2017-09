Juan Carlos Morán: “En San Juan hay obras en ejecución por $4.300 millones”

El subsecretario de Interior de la Nación, Juan Carlos Morán, visitó la redacción de DIARIO HUARPE y dialogó en exclusiva de temas varios, entre ellos la construcción de viviendas y rutas financiadas por el Gobierno nacional.

¿Cuál es el motivo de su visita a San Juan?

– Vine dentro del marco de la entrega de viviendas que se hace con financiamiento nacional. Además, tenemos casi 6.000 viviendas en San Juan. También está en ejecución la obra del aeropuerto y la ruta San Juan-Mendoza, a Chepes y a San Luis.

Según el Gobierno hay un atraso en el Fondo Nacional de Vivienda para San Juan, ¿es así?

– Los anticipos financieros de Nación en cualquier obra pública salen a las provincias a partir de una certificación de obra de una documentación cumplimental. Puede haber ocurrido en algunas obras que vinieron de la gestión anterior que hubo un tiempo que hubo que auditar y certificar obras, que las proporciones físicas del avance de obras coincidieran con el avance financiero de esas obras. Entonces en muchos casos hasta que eso se llegue a equilibrar frente a un desorden que había en general en la obra pública nacional, tarda su tiempo.

¿Cuánto dinero está invirtiendo Nación en obra pública en San Juan?

– Solamente del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda hay obras en ejecución por 4.300 millones de pesos a nivel nacional, no tengo exacto para San Juan.

¿En San Juan encontró alguna irregularidad como alguna obra que se pagó y no tuvo los resultados que esperaba?

– Como concepto general, la obra pública en el kirchnerismo tuvo irregularidades en el país. En nuestro Gobierno hay transparencia. De hecho, se abarataron los costos en un 30% respecto del gobierno anterior. En San Juan, puntualmente no.

La última pregunta tiene que ver con las elecciones, a nivel nacional ¿qué puede pasar después del 22 de octubre?

– Desde el justicialismo continuamente se han hecho campañas del miedo. En la segunda vuelta con Scioli, yo recuerdo a Gioja y a Uñac planteando que se terminaban los Procrear. Hoy, con el Gobierno de Macri, hay más Procrear y créditos a 30 años. Hablaban que se terminaba la Asignación Universal por Hijo y hoy continúan las asignaciones. Y no sólo eso, sino que el vecino que tenía un monotributo también la puede tener. O que esa empleada que antes no quería estar en blanco porque perdía la asignación, hoy también la puede tener. Es decir, la política social juega un papel de universalidad y el Gobierno nacional en el 2017 ha hecho una inversión social espectacular, la más grande de la historia argentina en términos de dinero. Por lo tanto, no hay que creer las campañas del miedo que nos hacen contra este Gobierno nacional. Si gana el Gobierno nacional, seguramente se va a poder acelerar este proceso de cambio que en tan sólo 18 meses ha logrado ordenar una macroeconomía bajando la inflación de un 40% a un 20% con una tendencia hacia la baja el año que viene. Generar crecimiento económico que no se generaba desde hace seis años. Los últimos cinco años de Cristina Kirchner fueron de recisión y hace 13 meses que hay crecimiento económico en la Argentina. Es cierto que estamos complicados en términos de desempleo, pero es la primera vez que baja el desempleo de 9,3 a 8,7 por ciento en este semestre. 13 meses seguidos generándose empleo registrado en base a un Indec creíble y el último trimestre se genera un crecimiento del consumo. Por eso digo, el objetivo es bajar el nivel de pobreza que, quizás, fue la herencia más pesada que recibimos del gobierno kirchnerista. Y esto lo vamos a hacer con inversiones, con crecimiento económico y con generación de empleo genuino para que cada persona pueda tener su salario, comprarle las cosas a su familia para la educación y la alimentación, su casa y no tener que pedírselas a ningún político que estamos de paso.