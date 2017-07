Julio De Vido desafió a Macri y salió a defenderse: “Jamás me protegí en los fueros”

Tras la decisión del juez federal Luis Rodríguez de rechazar el pedido del fiscal Carlos Stornelli para que lo detuvieran y le sacaran los fueros, Julio De Vido rompió hoy el silencio y salió a defenderse. El diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación eligió como blanco de sus críticas a Mauricio Macri, Elisa Carrió y Florencio Randazzo.

“Jamás hago comentarios de ninguno de los jueces, fiscales o integrantes del Poder Judicial que tienen causas que, obviamente, han sido armadas e impulsadas en mi contra, en mi persecución política y personal. No necesito ningún salvavidas porque tengo atrás una gestión de 22 años en la que he hecho muchísimas obras en beneficio y bienestar de la gente, y obviamente en algún caso están siendo cuestionadas y en otros casos siendo analizadas judicialmente. Nosotros siempre hemos estado a derecho”, remarcó De Vido.

Ayer, en una polémica decisión, el juez Rodríguez decidió no aceptar el pedido para que fuera detenido, por entender que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa que involucra a De Vido por el desvío de $ 265 millones sobre un total de $ 26 mil millones invertidos en el yacimiento de Río Turbio.

“No lo conozco en lo personal al Doctor Rodríguez, no tengo ninguna opinión que dar. Creo que la cuestión de los fueros, que está tan agitada estos últimos días, en mi caso particular es el mejor ejemplo de que jamás me he protegido en los fueros. Todas las semanas, sobre todo esta última, hay una confabulación mediática-política, impulsada por supuesto por el presidente Macri, que tiene algunos adláteres como la diputada (Elisa) Carrió y el ministro (de Justicia) Garavano. ¿Los fueros para qué son? Se usan para que el diputado no sea molestado en el ejercicio de su función. Si yo me fuera a acoger en los fueros, cada cinco minutos tendría que hacer una cuestión de privilegio en la Cámara por la presión constante que hacen sobre mi persona el Presidente o la diputada Carrió, que el otro día dijo que ojalá no me maten. Obviamente voy a presentar una denuncia penal en ese sentido, a ver si ella sabe quién puede matarme si yo qué digo. Hay que ver qué tengo para decir según ella”, sostuvo De Vido al programa “Rompiendo Moldes”, de Radio Rebelde (AM 740).

En referencia a la denuncia por Río Turbio, el ex ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 deslindó su responsabilidad. “Recibimos el yacimiento en estado de postración en 2001. La decisión política, en general, fue darle un apalancamiento de transparencia a través de las universidades, en este caso con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con sede en Río Gallegos. O ponía a 10 amigos míos a conducir la empresa o contrataba a la universidad para que la apalancara técnica y administrativamente. Eso fue lo que se hizo. Los pequeños contratos y las cosas de todos los días obviamente no eran responsabilidad mía, y puede haber algún error que el juez lo meditará. En lo personal lo que hice fue aplicar una política que nos daba el Poder Ejecutivo. Cuando se hablaba de desvío de fondos de $ 26 mil millones, es todo trucho. Lo que se le pagó a la universidad fueron $ 235 millones en concepto de honorarios por el asesoramiento. Con ese dinero la universidad mejoró todas las instalaciones fijas”, sentenció.

Y en una larga defensa en la radio ligada a Luis D’Elía, agregó: “Se construyó la usina que está parada desde el 10 de diciembre de 2015. Eso sí es lucro cesante de la usina. Está parada con el objeto de querer encontrar sobreprecios y malos manejos nuestros en el período 2002-2015. ¿Y saben lo que pasó? En la denuncia de sobreprecios de la usina fuimos sobreseídos por el Doctor Bonadio y no salió en ningún lado”.

Además, hizo una reflexión sobre la Justicia cercana al kirchnerismo: “Yo no admito bajo ninguna circunstancia que haya un solo juez federal que sea kirchnerista, que por otro lado no es su función y no deberían serlo”.

La polémica por los fueros

De Vido insistió: “Jamás me amparé en mis fueros. En un año y medio jamás hice una cuestión de privilegio en el recinto, donde corresponde hacerlo, en ningún sentido. La única vez que le indiqué a un juez, que era este mismo Rodríguez, (fue en) un procedimiento que él estaba impulsando. Era un allanamiento en mi domicilio, que luego fueron dos impulsados por la propia Cámara de Diputados en un circo mediático absurdo, porque yo no me había negado a ser allanado. Simplemente estaban mis abogados no yo, indicando al juez mi condición de diputado. Para que la nota en vez de llegar a mi domicilio fuera a la presidencia de la Cámara, nada más”.

En un tono de queja y molesto, remarcó: “He ido a siete indagatorias, he tenido dos allanamientos que a mí me gustaría que muchos de los que cacarean la honestidad en la Cámara y en la campaña, tuvieran que pasar por un allanamiento de siete horas en dos domicilios, en el real de Zárate y en el de Buenos Aires. ¡Siete horas! Con periscopio en la boca de luz, revisando entre la ropa interior de mi familia, mandando una cámara del Ministerio de Seguridad para ver los tesoros de De Vido: no encontraron absolutamente nada”.

En su defensa, también le apuntó al jefe de Estado: “El presidente Macri dice que soy un emblema de impunidad y corrupción, y yo ejecuté 107 mil millones de dólares en obras. La empresa de él, del Grupo Macri, la que administraba el primo de él Calcaterra, era la tercera empresa en cantidad de contratos recibidos. Entonces yo lo desafío a que diga Calcaterra, él o cualquier mandadero de él, a qué funcionario mío coimeó o si me coimeó a mí. Para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan lo están”, remarcó.

Fuente: Clarín