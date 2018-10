El kirchnerismo se presentará en sociedad dentro de tres viernes con su frente de Unidad Ciudadana en la provincia. Y es justamente el gobernador Sergio Uñac, líder del Frente Todos, quien no le cerró la puerta al cristinismo, como sí sucede a nivel nacional en el que gran parte del peronismo no quieren darle lugar dentro del justicialismo.

Así lo expresó Uñac, también presidente del Partido Justicialista provincial, quien sostuvo que el frente de Unidad Ciudadana tiene las puertas abiertas para integrar el frente Todos, tal como sucedió en las últimas elecciones legislativas, mencionó.

Consultado Uñac sobre si el espacio del kirchnerismo podría formar parte del frente que él conduce mencionó que “si, de hecho ya lo integró al frente Todos. Cada uno de los partidos, movimientos o sectores políticos que forman Unidad Ciudadana lo integraron en 2017. Seguro vamos a conversar y a partir de ahí se abre el esquema de negociaciones del frente Todos para el 2019”.

Unidad Ciudadana tiene como principales figuras sanjuaninas al ex senador Ruperto Godoy y al justicialista Luis Salcedo Garay, quien este último mencionó que invitarán a Uñac al lanzamiento que será el viernes 19 en el club Juan B. Del Bono.

Pero anticipándose a este acto, el presidente del justicialismo sanjuanino sostuvo: “Es importante que se presente. Si estoy en la provincia los voy a recibir pero no participaría del acto porque yo soy presidente del Partido Justicialista, me parece que no correspondería, pero vamos a conversar seguro”.

Con estas declaraciones y expresiones ya vertidas por los representantes del kirchnerismo en San Juan, se prevé que el partido de Cristina Kirchner integre el frente electoral que lidera el justicialismo en la provincia.