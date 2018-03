Para la Corte la forma de elegir jueces en San Juan es perfectible

El presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Abel Soria Vega respondió a la crítica realizada por Oscar Cuadros, miembro del Consejo de la Magistratura, justamente a ese mismo cuerpo que se encarga de elegir a los magistrados y fiscales de la justicia ordinaria. El titular del máximo tribunal de justicia explicó que el sistema de elección de jueces es perfectible pero que así mismo “en las demás provincias no es mejor que en San Juan”.

“Es perfectible el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Pero debo destacar también que las únicas dos provincias que tienen Consejo de la Magistratura son San Juan y La Rioja, en el resto de las provincias los nombra directamente el gobernador con acuerdo de la Cámara de Diputados y en algunas el gobernador con acuerdo del gobernador, nada más, como el caso de Tierra del Fuego. Es perfectible todo, pero la situación que se da en las distintas provincias no es mejor que la que se da en San Juan en la que por lo menos se debe presentar una carpeta de antecedentes, se produce una entrevista y de ahí surge una terna que generalmente no es lo peor”, dijo Soria Vega en respuesta a la nota de Cuadros.

“El sistema es perfectible. Yo no creo en los exámenes. La persona puede ser muy destacada desde el punto de vista de sus conocimientos pero como juez puede no servir, como casos que han pasado. Hubo personas que eran indiscutibles desde sus conocimientos, cuando asumieron la función de jueces no rindieron adecuadamente, es decir es un cúmulo de aristas que se deben tener en cuenta para poder elegir una terna adecuada”, explicó Soria Vega.