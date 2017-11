La empresa que se quedó sin la limpieza en Educación, debe 4 meses de sueldo a empleados

Mapre tomó público conocimiento cuando el Ministerio de Educación en la gestión de Uñac, llamó a licitación para la limpieza de oficinas y del Centro de Formación Docente Margarita Ferrá de Bartól, dejando la contratación directa que tenía con esta firma con llamativos pagos que se hacía por su contratación. Pero ahora, volvió a la escena y es por la queja de empleados, quienes desde hace 4 meses no perciben el sueldo. Desde la empresa dijeron que se trata de un problema que tuvieron y que creen que la semana que viene podría encontrar una solución.

Luego de quedarse sin la limpieza de oficinas del Ministerio de Educación, Mapre participó de una licitación y obtuvo el mismo trabajo en el Ministerio de Hacienda. Pero según explicó el dueño Diego González, “durante tres meses no nos pagaron, nos mandaron a reconocimiento de gasto y allí se nos complicó todo”, haciendo alusión a lo sucedido con la cartera educativa.

Lo que denuncian los trabajadores e incluso está siendo llevado todo por la Subsecretaría de Trabajo, es que no perciben el sueldo desde el mes de Junio, es decir, hace 4 meses que no cobran y ese es el reclamo principal. En la misma protesta, explicaron que también hace muchos meses que no se realizan los aportes patronales y jubilatorios. Pese a que el trámite está encarado como corresponde, a través del área pertinente del Gobierno, los empleados se quejaron de que ven inacción de parte de la patronal. Es que según ellos les “dicen desde hace al menos tres semanas que van a cobrar, pero nunca terminan los trámites para que se haga efectivo el pago”, contó uno de los trabajadores.

Por el otro lado, el titular de la empresa sostiene que sólo restan algunos procedimientos y aforar el contrato. “El dinero aún está en la tesorería y nosotros tenemos créditos que giran a favor de los trabajadores, a través de la Subsecretaría de Trabajo”, explicó González, quien sostuvo que eso permitirá que se deposite el dinero y que puedan percibir el sueldo los empleados.

Según dijo el titular de la empresa, lo que se intenta pagar es lo correspondiente a julio y agosto, mientras que luego se procederá a los demás meses, aunque tiene otro conflicto en puerta. Desde Hacienda le dieron de baja al contrato y sólo prestará servicio hasta el último día de noviembre, lo que generará un nuevo problema.

La empresa cuenta con una nómina de 14 empleados, según mencionó el titular, mientras que los trabajadores explicaron que eran 25 empleados pero la situación redujo el plantel a sólo 8.