La inflación de junio según los sanjuaninos

Después del informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en el cual se comunicaba que la inflación de junio fue del 1,2%, mientras que en Cuyo, el dato es de un aumento del 1%, DIARIO HUARPE habló con Laura Vera, presidenta de la Asociación de Amas de Casas y con Eduardo Grossi, comerciante y ex presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, para ver si en nuestra provincia los datos son correctos.

Vera, comentó que “según el registro que llevamos en la Asociación el incremento en la inflación fue de 1,5%, uno de los porcentajes más bajo en relación a los demás meses”.

“Durante el año, la canasta básica ha aumentado el 17% en este primer semestre”

La presidente de la Asociación de Amas de Casas, afirmó que “muchas personas no pueden comprar algunos productos porque han subido mucho. La papa aumentó 70%, los huevos 40%. Ambos son productos de la canasta básica.

Por su lado, el comerciante Eduardo Grossi, sostuvo que “cuando hablamos de inflación no podemos hacer referencia a los números o a una sensación, lo que repercute en el precio de los objetos es el consumo de las personas”.

“Los sanjuaninos se van al exterior a comprar cosas porque es más barato y eso influye en la economía local”

Grossi, afirmó que “normalmente las ventas en los comercios bajan entre julio y agosto”. También, informó que ” San Juan no ha tenido un gran bajón en las ventas, en cambio en Mendoza muchos locales han cerrado porque el comercio vende menos”.

El comerciante comentó que “La Capital de la provincia no tiene muchas atracciones por lo que los turistas no se quedan muchos días en el centro sanjuanino. Eso hace que las personas que vienen de otros lugares no gasten en el comercio de acá”.

