La modificación de la Ley de Glaciares nuevamente está en el tapete de la discusión y, desde San Juan, ya anticiparon que de no haber un cambio radical las inversiones no llegaran al sector. Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera, dialogó con DIARIO HUARPE y fue tajante al decir que sin reglas de juego claras los inversores no mirarán a la provincia. También hizo mención al nivel de actividad y aclaró que, el único proyecto, con chances de reactivarse es Lama Pascua. Aunque no se animó a decir cuándo podría pasar esto.

“No hay inversión porque hay muchas cosas que no son claras. Si no le aseguramos un cierto marco legal nadie vendrá a invertir en San Juan. Tenemos una Ley de Glaciares que es tan amplia que si tenés un cubito de hielo en la heladera no podes hacer nada”, dijo Bergé. En el mismo sentido recordó “hace un par de meses charlé con la gente del proyecto de cobre Azules y dijeron que de no haber un cambio en la ley no harán ninguna inversión. Hay que generar un marco confiable, sin riesgo para quien decida venir a invertir y generar trabajo en la provincia”.

Al ser consultado sobre lo que podría pasar en el primer semestre del año, Bergé, fue contundente al decir que “hoy no veo nada concreto, todo seguirá igual. Hoy no hay nada, todo lo demás es política. En la política podes crear, inventar, imaginar lo que vos quieras, pero hay una cuestión que es la realidad. Lo que uno palpa y hoy no hay ningún proyecto metalífero importante con visiones de abrir”.

Sobre Lama Pascua tuvo un párrafo aparte al decir que “la única punta de iceberg que puede verse es una reactivación de Lama Pascua de forma subterránea. Desde la empresa dijeron que esto podría comenzar a evaluarse en septiembre, pero lo cierto es que no hay nada concreto”.

Para cerrar el presidente de la Cámara Minera se refirió a los dichos del subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, quien aseguró que la desocupación bajó durante el cuarto trimestre del 2017 en San Juan en parte gracias al repunte minero. Sobre esto apuntó que “yo no he visto lo mismo, pero quizás él (por Correa Esbry) tenga mejores datos que yo. No hay nada nuevo, de hecho hubo desprendimiento de personal por parte de algunas mineras como Gualcamayo. Si bien esto no fue tan influyente, se perdieron 150 puestos de trabajo”.