La nafta subió en todas las estaciones de servicio

Hace algunas semanas se conoció que al día siguiente de las elecciones subirían los combustibles en el país y así se dio. Pese a que se mencionó que primero subiría la petrolera YPF y luego lo haría el resto dependiendo el comportamiento de la primera mencionada, en San Juan ya se incrementó el precio en todas las estaciones de servicio, según confirmaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles.

Pero si bien el precio se modificó, la novedad no radica en esa noticia, sino en que antes de fin de año podría registrarse un nuevo incremento en los combustibles, algo que sin dudas terminaría incrementando aún más los clásicos aumentos de antes de las fiestas.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustible, Bernardo Turcumán explicó que “puede haber otro incremento, aunque todo dependerá si vamos a ese mercado libre que anunció el Estado. Creo que no hay indicios de que vayamos a ese mercado libre porque no hay indicios, pero todo depende de cómo les va a las empresas y cómo necesitan arreglar sus ganancias, algo que definirá si habrá otro aumento o no”.

“Necesitamos en Argentina más actores del tema petrolero y más estaciones de servicio; y para eso hay que atraerlos con políticas claras, definidas, algo que no se logra de un día para otro. Estuvo acertada la liberación de los precios”, mencionó Turcumán, ampliando la explicación de otro posible incremento.

Respecto al incremento plasmado en las estaciones de servicios de la provincia, explicó que “lamentablemente ya está vigente en todos los negocios el nuevo precio que fija YPF y copian las demás empresas. Hay que ver las diferentes situaciones que se producen en los negocios y sacar un porcentaje. En un principio estamos entre un 7 y un 10 por ciento en San Juan”.

El empresario de los combustibles explicó que esta suba de precios “se debe a la libertad de precios que va a responder a las condiciones del mercado del petróleo, algo que no se crea de un día para el otro. Esta primera medida es un acomodamiento que aprovechan las empresas y esto no se ajusta a una cuestión comercial normal, sino a un acuerdo de mercado netamente de las empresas en el que ya no está el Estado”.

El precio en la mayoría de las estaciones de servicio incrementaron en el rango de $1 promedio.