La principal oposición, en contra del adelantamiento de las elecciones

Ante la versión que cada vez suena más fuerte acerca del posible adelantamiento de las elecciones en la provincia y la eliminación de las PASO, desde el principal sector opositor al Gobierno local se mostraron en desacuerdo con la chance lo antes mencionado. Un ex presidente del partido Producción y Trabajo sostuvo que no hay tiempo para eliminar al menos en San Juan ya que el tiempo establecido por ley no lo permite, salvo se modifique la misma.

Marcelo Orrego fue presidente del principal partido que compone Cambiemos en la provincia y en ese sentido, como actual integrante y posible precandidato a Gobernador por ese sector, mencionó estar en contra de la idea de desdoblar las elecciones.

“Siempre he dicho que lo normal es que sean las elecciones un mismo día para todos los cargos electivos (provinciales y nacionales). De esa manera no complicamos a las personas y además tenemos la oportunidad de ahorrar tiempo y dinero también”, sostuvo Orrego.

Consultado sobre la eliminación de las PASO, otras de las medidas que analizan desde el Ejecutivo provincial, Orrego dijo que no tiene información “de la inquietud de eliminar las PASO. No sé si será probable porque debería modificarse la Ley 613 que establece que no se puede modificar el sistema electoral 18 meses antes del acto eleccionario. En estas cuestiones serán los diputados quienes debieran expresarse”.

Sobre candidatos

Marcelo Orrego es uno de los nombres que suena para una probable precandidatura a Gobernador de parte del partido Producción y Trabajo aunque todo deberá debatirse con los otros sectores que componen Cambiemos en San Juan. Así mismo, el propio Orrego colocó entre los potenciales al intendente de Rivadavia, Fabián Martín.

“Fabián es un hombre muy capaz y probo que podría ser candidato a cualquier cargo político. Me parece un gran dirigente. Hay muchos hombres y mujeres en nuestro espacio político que podrían ser candidatos”, expresó el intendente de Santa Lucía.

Al momento de referirse a su persona como posible candidato dijo: “Que la gente me tenga en cuenta para un cargo de este calibre, agradezco porque no deja de ser gratificante. No estoy pensando yo en candidaturas”.