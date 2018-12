La provincia anunció que no le aumentará los impuestos a las Pymes hasta 2020

Un día después de que los empresarios locales se reunieron con el gobernador Uñac para pedir que les prorroguen una ley que les da estabilidad en cuestiones fiscales, el ministro de Hacienda de la provincia les garantizó la continuidad del beneficio hasta el año 2020.

Los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se reunieron este jueves con el mandatario y para este viernes el ministro Hacienda, Roberto Gattoni, garantizó que durante el año que viene no se aumentarán los impuestos locales. “Para nosotros es política de Estado no aumentar los impuestos en 2019, tenemos abdolutamente claro que la política tributaria es una herramienta de desarrollo”, manifestó Gattoni.