Por la quita de subsidios al transporte público, San Juan pondrá $1.200 M

La quita de subsidios al transporte público que anunció el gobierno nacional meses atrás y que se hará efectiva a partir del primero de enero del año próximo será un duro golpe para el usuario. Es por eso que, el gobierno de la provincia, saldrá a poner el dinero necesario para que el impacto monetario no sea del todo duro. El ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, le anticipó a DIARIO HUARPE que esto representará un desembolso que rondará los $1.200 millones.

Hay que decir además que, tal cual anunció el gobernador Sergio Uñac en rueda de prensa, se analiza la posibilidad de subsidiar la demanda y no la oferta. Esto significa que la ayuda llegue al usuario y no a la empresa. En este sentido, también se estudia por estos días, que el subsidio sea general para todos los usuarios del transporte público y no solamente para los beneficiarios sociales. Aunque esto último dependerá en gran medida de cómo cierre el Presupuesto Nacional 2019.