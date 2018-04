La reunión de Salud con los médicos no avanzó y profundizarán las medidas

Los autoridades del Ministerio de Salud Pública habían convocado a una reunión con el Sindicato Médico para tratar de acercar posición y terminar con las medidas de fuerza que habían sido anunciadas por el gremio. Ante esto, este jueves se realizó el encuentro en el Centro Cívico pero sorprendió que la titular de la cartera de Salud, Alejandra Venerando, no asistiera.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular del Sindicato Médico, Daniel Sanna, fue tajante: “No nos fue bien. La ministra no se presentó, dejó la silla vacía. El cuarto intermedio había sido a pedido de ella y nos había solicitado que trabajáramos en un acta acuerdo. Le hicimos llegar el acta acuerdo, que era material de trabajo y no respondió a los llamados por teléfono, usó de interlocutor al doctor Roberto Correa (de la Secretaría Técnica)”.

“En el acta acuerdo propusimos tres puntos, que era algo que prometieron hace dos años y que era el reconocimiento de la zona para Pocito y Albardón, a donde, en su momento en una reunión con el gobernador y el entonces ministro Castor Sánchez, se dijo que se iba a dar y había un expediente con el visto bueno jurídico, todo esto, volvió a foja cero. Ahora hablan de comenzar a trabajar, sin tiempos, y todo depende del costo que pueda dimensionar, que depende del Ministerio de Hacienda”, explicó Sanna.

Agregó que el segundo punto era “comenzar a hablar sobre categorización y escalafonamiento en roles de carrera, lo cual tampoco lo quisieron abordar; y el tercer punto parece ser que ya no interesa, que es la ley de carrera y concurso. Eran los tres puntos del acta acuerdo, que, repito, era material de trabajo para sentarse y empezar a verlos”.

El doctor Sanna afirmó que “básicamente nos dijeron que tenemos que confiar en la buena voluntad de ellos, palabras textuales”. En línea con esto, aseguró que “volvimos con las manos vacías y peor también, porque es grave el desaire de la ministra a los médicos, ya que ella pidió el cuarto intermedio y el acta acuerdo”.

A PARTIR DE AHORA: MEDIDAS DE FUERZA

El titular del Sindicato Médico dijo que ahora se realizarán distintas reuniones y asambleas para definir los próximos pasos pero adelantó que “la lucha va a seguir”.

“De las asambleas va a salir la profundización de las medidas, que van a pasar por los centros asistenciales, medidas generales y locales. Esto no termina en la reunión de hoy, la lucha se va a profundizar”.

Sanna comentó que “los paros se van a analizar cómo y cuándo se llevarán adelante, pero no puedo adelantarlo. Se replantea, en función de este nuevo escenario, toda la estrategia porque va a ser una lucha larga y esto no se define con un paro de 24 o 48 horas”.