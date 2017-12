Le bajan el pulgar al plus navideño para los empleados de OSSE

Luego de que el gobierno de la provincia pagara la primera cuota del Plus Navideño a los empleados públicos que pertenecen al escalafón general, los trabajadores que cumplen funciones en OSSE pusieron el grito en el cielo por no recibir la ayuda oficial. Y si bien hubo diferentes reuniones para destrabar la situación, una alta fuente oficial le confirmó a DIARIO HUARPE que no habrá pago alguno bajo este concepto.

El lunes por la tarde hubo una reunión entre el secretario general del sindicato que nuclea a los empleados de OSSE, Daniel Cervera, y el ministro de Hacienda Roberto Gattoni. En la ocasión se planteó el problema y el requerimiento de dicho adicional.

DIARIO HUARPE dialogó con una alta fuente oficial que confirmó que, es casi un hecho, que no habrá plus navideño para estos trabajadores. “El plus no lo teníamos previsto para estos trabajadores. La gente de OSSE quiere ser empleado público del escalafón general para el cobro del plus navideño y empleado de OSSE por el convenio especial de trabajo que ellos tienen. Tienen un sueldo por el mes del cumpleaños, cobran un plus por vacaciones, cobran otro plus por aguinaldo. Tienen un subsidio por vacaciones”, dijeron desde el gobierno.

Al mismo tiempo sentenciaron “el plus navideño es para los empleados públicos por tener un sueldo distinto. Los trabajadores de OSSE cobran en forma diferencial, al igual que los del EPRE por ejemplo, y no creemos que sea coherente pagarles este bono cuando ya reciben otros”.

Vale recordar que el pasado 7 de diciembre el gobierno depositó la primera cuota del plus navideño de $3.000 y de no mediar ningún problema terminará de abonarse entre el 10 y 12 de enero próximo.