“Le hemos encontrado la vuelta, la inflación se bajó como se prometió”

El actual diputado nacional Eduardo Cáceres, quien busca la reelección de su banca en la Cámara Baja, dialogó con DIARIO HUARPE sobre las propuestas que tiene y aseguró que el presidente Mauricio Macri viene realizando cambios significativos para el país. También dejó en claro que la inflación está bajando y que cada día hay más empleo.

¿Qué hace cuando no hace política?

– Cuando no hago política estoy con mis hijos, con los mellizos Francisco y Santiago. Me piden que los lleve al parque, les gusta tirarles comida a las palomas. Me gusta estar con mis amigos. Es muy importante mantener los amigos y tengo gran alegría por mantener a mis amigos de la primaria. El día de hoy son el cable a tierra.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

– Asado, siempre asado. Lo hago yo o mi hermano Gerardo. Mi mamá vive sola y es el momento de ponerla contenta, a ella le encanta toda la previa del asado.

¿De continuar en el Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la seguridad?

– Todos queremos estar mucho mejor, es un problema estructural, no solamente de Argentina sino en todo el mundo. Hay lugares donde le han encontrado la vuelta, pero hay algo discutible que fue el eje de campaña de Mauricio y que también muestra la coherencia con su equipo, que es la lucha contra el narcotráfico. Hoy es innegable sostener que tenemos un presidente que le ha dado un combate de fondo al narcotráfico. Vemos en la tele, día tras días, embates fuertes contra el narcotráfico. Acá en San Juan se descabezó toda la comisaría de Chimbas porque su personal tenía relaciones con el narcotráfico y hoy están presos. Y el último fin de semana hubo muchísimos detenidos, más de 30, también por tener relaciones con el narcotráfico. Mientras esta gente esté presa, hay más jóvenes que tienen menos posibilidades de conseguir droga y menos posibilidades de perder la conciencia, de cometer delitos que muchas veces terminan destruyendo una familia. Consideramos que la seguridad es un tema fundamental, por eso no dejamos de festejar cada embate contra el narcotráfico.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

– En el Congreso hay muchos proyectos e ideas, hay que intentar sostener una postura con respecto al cambio. Hoy en Argentina, gracias a lo que está haciendo este equipo, hace ocho meses las altas de empleo son más que las bajas. En todas las partes del mundo hay despidos y hay nuevos empleos. Cuando los nuevos empleos son mayores que los despidos, es cuando empieza a cambiar la tendencia. Hacía seis años que Argentina estaba en una meseta. Hoy tenemos informaciones oficiales que nos indican que vamos por el camino correcto porque mes a mes hay más empleo. No es que todavía estemos en niveles de poderlo encontrar en todos los rincones de Argentina porque hay mucha gente que todavía no lo ve el cambio. Y es lógico, teniendo en cuenta el punto de partida y los meses, son 18 meses, tenemos la dificultad que todavía no llega a todos lados.

¿Cómo se baja la inflación?

– Es cuestión de tiempo porque en la inflación de julio desde 2016 y 2017 ya tenemos la inflación más baja de los últimos 9 años de Argentina. Los índices oficiales no son cuestionados por nadie porque tenemos un INDEC imparcial y confiable. Lo importante es que le hemos encontrado la vuelta, la inflación se bajó como se prometió. Entendemos que vamos a estar muchísimo mejor. La meta para este año no va a superar de poder bajar la mitad como se prometió y como lo va a cumplir este Gobierno. Ya bajar la mitad de la inflación de lo que tuvimos el año pasado pero con la esperanza y la expectativa cierta de tener un mejor resultado el año que viene, y así sucesivamente. Nos va a llevar a anunciar que el salario le ganó a la inflación y esos son los síntomas que necesita la Argentina para recuperarse de una manera más fuerte.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

– Los sanjuaninos saben quiénes son las voces del Congreso que quieren llevar. Ya tomamos nota de qué lado puede estar uno en el Congreso. Esta es la oportunidad en agosto y en octubre para ver si uno quiere llevar diputados que garanticen la impunidad a De Vido y la corrupción o todo lo contrario como hemos demostrado en el equipo de Cambiemos. La corrupción es pobreza, inflación, reducción de empleo. Estas son las cosas que hay que erradicarlas y es el momento de discutir y saber que hay dos modelos. Uno en el que podemos mirarles los ojos a nuestros hijos y poder explicarles que en la vida hay que triunfar con valores y no quedarse con nada ajeno. Y que no es lo mismo triunfar con mentira y corrupción.

¿Por qué hay que votar al Frente Cambiemos?

– Esto queda para los sanjuaninos. Creemos que se ha dado de manera democrática en nuestro espacio la opción. Las PASO por ahí fastidian a la gente. Hoy se analizan si tiene continuidad de ahora en adelante. Pero en lo personal, yo creo que soy una persona agradecida y muy orgullosa de poder formar parte desde San Juan en este equipo de Mauricio. Estoy convencido de que va a llevar al país adonde muchos queremos estar. Hemos avanzado escalones importantes en constitucionalidad, en justicia, lucha contra el narcotráfico, corrupción