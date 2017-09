De locos, choferes de colectivos amenazan con trabajar cumpliendo la ley

Un conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor y la empresa Mayo por el despido de un chófer podría derivar en una medida, por lo menos, llamativa. El cumplimiento a rajatabla de las velocidades que estipula la Ley de Transito de la provincia. Acción que deja al descubierto el proceder de las empresas a la hora de prestar el servicio público, exigiendo a sus chóferes velocidades superiores a las indicadas con el afán de cumplir con los recorridos.

Para hoy se espera una asamblea de los delegados gremiales y de no tener una respuesta favorable al pedido planteado comenzarían con la medida.

“Por ahora no tenemos pensado ninguna acción sorpresiva que afecte el servicio. Pero estamos en medio de una situación que no da para más. Estamos teniendo problemas con las líneas urbanas, las empresas dicen que no pueden poner más unidades y hoy contamos con las mismas de hace 6 años. Esto provoca que tengamos que desarrollar más velocidad para cumplir con los recorridos y por eso también se originan los accidentes”, dijo Héctor Maldonado, secretario gremial de UTA.

En este sentido, el gremialista, añadió “las empresas solucionan los problemas sancionando a los conductores. En la empresa Mayo se despidió a un compañero por un accidente con una pasajera, pero nadie se fija en la presión que generan los famosos gps y el cumplimiento de los horarios. Hemos manifestado que pretendemos la inmediata incorporación del compañero, si esto no pasa saldremos a trabajar a reglamento. Circulando a las velocidades que estipula la Ley de Tránsito, esperando en las paradas que todos los pasajeros estén sentados y además dejaremos de cargar los coches con la cantidad de personas que los empresarios pretenden”.

En este sentido hay que decir que por las avenidas de la ciudad los colectivos no deberían superar los 60 km/h, en calles comunes hasta 40 km/h y en el interior de los barrios a no más de 20 km/h. Si el cumplimiento de esta advertencia resiente el servicio de colectivos, Tránsito y Transporte quedará en el ojo de la tormenta, ya que se pondrá en evidencia que el control sobre el cumplimiento de la ley no viene dándose como corresponde.