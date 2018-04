Los diputados se quedaron sin el canje de pasajes

El escandaloso sistema de canjes de pasajes por dinero al que podían recurrir los legisladores y, así, obtener un sobresueldo parece llegar a su fin. Es que Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, firmaría en las próximas horas una resolución que terminará con esta medida.

El nuevo sistema consistirá en que los diputados que no pidan pasajes cobrarán $30.000 mensuales extras para gastos de movilidad. El monto será no remunerativo y no pagará Ganancias.

La polémica por los canjes de pasajes por dinero, en la que incluso opinó Mauricio Macri, estalló cuando se hizo público un informe de la Fundación Directorio Legislativo sobre el ranking de legisladores que canjean los pasaje por efectivo. La lista de diputados sanjuaninos es encabezada por Graciela Caselles. La dirigente bloquista canjeó pasajes que no utilizó por más de $291.180. El segundo lugar fue para Eduardo Cáceres. El dirigente del PRO canjeó $91.610 en pasajes aéreos y $56.640, un total de $148.250. El podio lo completa la dirigente camionera Florencia Peñaloza. La diputada nacional, que asumió tras la muerte de Enrique Castro, canjeó boletos aéreos por $24.790 y de colectivo por $31.565, lo que hace un total de $56.355.

En esta lista también aparecen los otros representantes locales, incluso los que asumieron su mandato en diciembre del año pasado. La cuarta es Daniela Castro. La diputada justicialista solamente canjeó pasajes aéreos por $55.160. Walberto Allende, quien asumió el 10 de diciembre y con sólo 20 días de diputado nacional, también se benefició con el sistema de canjes. El nuevejulino recibió $13.500 por pasajes áreas que no utilizó y $9.100 en boletos de colectivo. La “polémica lista” la completa José Luis Gioja. El presidente del PJ nacional únicamente canjeó $14.300 por pasajes terrestres.

Pero ahora todo cambiaría y los legisladores tendrán cuatro opciones. Ninguna contempla el canje de pasajes por dinero.

Se les otorgan a los diputados $ 30.000 por mes para gastos de movilidad. Si optan por esta opción, no pueden pedir pasajes aéreos ni de ómnibus. Se otorgan $ 20.000 mensuales para movilidad y 20 pasajes terrestres a cualquier destino del país. Los diputados pueden pedir $ 10.000 para movilidad y 12 pasajes aéreos, ida y vuelta. En vez de dinero para movilidad, los diputados reciben solo 12 pasajes aéreos y 20 terrestres, que no pueden ser canjeados.