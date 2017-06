Para los disidentes, el bloquismo se está haciendo cada vez más chico

El pasado viernes la Honorable Convención Bloquista decidió, por unanimidad, modificar la Carta Orgánica y así sancionar con la suspensión provisoria a todos aquellos dirigentes que no respeten la decisión de la mayoría y jueguen por fuera de la estructura partidaria en las próximas Elecciones Legislativas. En la ocasión también aprobaron la conformación de un frente electoral, con el Partido Justicialista como principal socio, para encarar las urnas de agosto y octubre.

Tras esto, los dirigentes disidentes alzaron la voz, y dejaron en claro que la medida va en contra de la vida democrática que debe existir en todo espacio político.

Franco Montes, quien es el actual presidente del Comité Capital y participa activamente en Cambiemos, expresó que “veo con mucha tristeza lo que pasó. No es buena la decisión de suspender a quienes no piensan de la misma manera. De todas formas entiendo que la ideología no depende de un cartel, yo seguiré siendo bloquista”. En este sentido fue categórico al decir que “veo cada vez más un partido más chico, únicamente para que el gobernador pueda decir que tiene adentro a todo el bloquismo. Yo vengo trabajando adentro de Cambiemos y tengo la responsabilidad de trabajar para darle una alternativa a San Juan”.

Otro de los que opinó al respecto fue el diputado por Zonda, Edgardo Sancassani, al señalar que “acepto la decisión tomada por la Convención, pero no la comparto”. Además dejó en claro que se enteró por los medios de comunicación sobre la modificación de la Carta Orgánica. “Yo voy a seguir como estoy hasta ahora. Esta medida todavía no está firme, es a futuro. Los cambios en la Carta Orgánica deben ser homologados por la Justicia Electoral primero”.

Mientras que, Enrique Conti, le dijo a DIARIO HUARPE que “Don Leopoldo decía que los partidos políticos son como las iglesias, acá nadie está preso y puede entrar y salir cuando lo desee. Además todo partido político tiene dirigentes disconformes. En el bloquismo asistimos a discusiones entre dos hermanos, los Cantoni, y Leopoldo Bravo también tuvo opiniones discordantes como por ejemplo con Montes Romaní. Yo no me siento perseguido por las actuales autoridades. De todas formas la decisión final es de los afiliados”.

Vale recordar que luego de modificar el Artículo 8 de la Carta Orgánica, los dirigentes que jueguen por fuera quedarán suspendidos. La puesta en funcionamiento del nuevo artículo les dejaría suspendida la afiliación a los tres dirigentes antes mencionado de manera automática, ya que incumplen con lo escrito y aprobado por la Honorable Convención.

Modificación del Artículo 8

Recibirán la suspensión todos aquellos dirigentes que:

*Participen como precandidatos o candidatos por partidos políticos, agrupaciones, alianzas o listas no habilitadas orgánicamente por las autoridades superiores del partido.

*Avalen pública y explícitamente a precandidatos o candidatos que representen a otros partidos políticos que el partido no postule.

*No integren los bloques legislativos partidarios nacionales, provinciales o municipales.

*Ocupen cargos de gestión política en el gobierno nacional, provincial o municipal que no fueran integrados por el partido. Quedan excluidos de esta disposición los afiliados que ocupen cargos técnicos, designados por concurso, o los que cortaran para ello con expresa autorización de los órganos máximos de decisión del partido.