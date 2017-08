“Los empleos vienen de la mano de las inversiones y las inversiones de la mano de la confianza”

Martín Turcumán, precandidato a senador nacional y referente del partido ADN, le contó a DIARIO HUARPE cuáles son sus propuestas pensando en las Elecciones del próximo domingo 13 y dejó en claro que la generación de empleo debe ser un pilar fundamental en los tiempos que corre. También ponderó el trabajo que se viene realizando desde la provincia en materia de seguridad y fue muy crítico con los políticos corruptos. Aprovechó la ocasión y pidió el apoyo de los sanjuaninos con la intención de que llegue gente nueva al Congreso Nacional.

¿Qué hace cuando no hace política?

-Cuando no hago política, trabajo. Cuando no trabajo, trato de estar con mi familia, con mis amigos y no tengo hobbies.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

-Los domingos toca pastas caseras que hace mi suegra. Ninguna en especial, tallarines, ñoquis, ravioles, capellettis, de todo.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

-El gobierno provincial se encuentra atacando la causa del problema de la puerta giratoria, que es algo que nos perjudica a todos los sanjuaninos. Hay un avance que vamos a tener con la reforma en el Código Procesal. Ir al sistema acusatorio, la construcción de una nueva cárcel y el establecimiento de fiscalías especializadas, que es el siguiente paso que se debería dar junto con la creación de tribunales especializados sobre todo en materia penal-económica terminaría descomprimiendo la Justicia y optimizando el trabajo policíaco. En este caso, creo que San Juan en unos años si se sigue con este programa, podrá tener un descenso importante en los índices de inseguridad.

¿Cómo se baja la inflación?

-Desde el Congreso lo que se puede aportar es, primero, votar una ley presupuestaria que sea responsable y que sea ajustada a buscar un determinado equilibrio. Por otro lado, lo que se puede hacer en la creación del Tribunal Nacional de Defensa a la Competencia, que se dedique a poner límites a los grandes grupos concentrados de poder económico, tanto monopólicos u oligopólicos, para que no se genere abuso de posición dominante y, de esta manera, que los formadores de precio tengan un límite testeado por un tribunal independiente y especializado que termine protegiendo a la competencia y a todos los consumidores. Esto ayudaría a poder combatir la inflación desde lo legislativo

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

-Con reglas claras. Los empleos vienen de la mano de las inversiones y las inversiones de la mano de la confianza. La única forma de generar confianza es con reglas claras. Un país que constantemente está cambiando las variables macroeconómicas es un país que no resulta atractivo para los inversores. Todos los inversores necesitan tener un panorama claro y certero para poder arriesgar capital. Mientras no tengamos un equilibrio macroeconómico, va a ser muy difícil dar vuelta los índices de desempleo.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

-La corrupción depende de la materia prima que tenga la política. Es decir, los dirigentes en la medida en que sean más honestos, vamos a tener menor corrupción. Para los casos de gente deshonesta, necesitamos organismos de control que sean eficientes a la hora de poder estar constantemente controlando en qué se gastan los recursos o cómo se gestionan los recursos públicos. Hay que entender también que esto es materia de control de la oposición. Mientras no tengamos una oposición constantemente controlando, va a ser muy difícil controlar la corrupción. Creo que depende del pueblo y de las posibilidades que tenga para elegir, para combatir este flagelo que nos viene castigando a los argentinos desde hace tantos años.

¿Por qué habría que elegir a Martín Turcumán como candidato a Senador?

-Porque el resto ya estuvo, ya demostró que no supo o no quiso llevar adelante las reformas estructurales y ponerse del lado de la defensa de los intereses de los sanjuaninos. Ya demostraron, son siempre los mismos. No han podido demostrar lo que hicieron o en qué nos benefició a los sanjuaninos su intervención en el Congreso. Creo que sería muy inteligente probar con algo nuevo, distinto, con una fuerza como la nuestra que es una opción totalmente diferente.