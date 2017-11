Los gobernadores plantearon puntos a cambiar en el proyecto de reformas

Era uno de los encuentros esperados de esta semana y finalmente se dio. Los gobernadores de las distintas provincias y el mandatario sanjuanino Sergio Uñac, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para debatir sobre las reformas que plantea el Gobierno y otros ejes importantes.

Tras varias horas de reunión, Uñac vertió algunos conceptos al afirmar que “hubo muchos puntos que nosotros discutimos y que se lo hemos expresado al Gobierno porque invitamos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a que pudiese hacerse parte de la reunión para expresarle lo que nosotros queríamos modificar y obviamente escuchar algunas explicaciones de otros puntos que a nosotros no nos lograban satisfacer”.

Entre las propuestas que elevaron los gobernadores se encuentran establecer la coparticipación del revalúo que propone el Gobierno nacional; el cálculo períodico y automático de la compensación a cada jurísdicción provincial por la derogación del artículo 104; la automaticidad para la transferencia de cajas no transferida; no condicionar el fondo sojero y la compensación a la firma y cumplimiento del acuerdo, como también el “invitar y no obligar a los municipios a adherir a este esquema de pacto fiscal”.

Sin embargo, dos de los puntos importantes que esbozaron los gobernadores es de realizar un nuevo esquema de actualización de los sistemas jubilatorios en el país, como también mirar las jubilaciones de privilegio que impactan directamente en los déficit de los sistemas previsionales.

El paquete de propuestas de los mandatarios fue enviado al Gobierno y recién hoy, desde las 9 horas, en Casa Rosada habrá continuidad a esta reunión pero con el presidente Macri.