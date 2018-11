Los hermanos Ruíz Álvarez no serán detenidos durante la investigación por usura

Tras un mes y dos días de que se desatara el escándalo en los pasillos de la Caja de Acción Social y en los de Casa de Gobierno por una denuncia contra el entonces presidente de la CAS Guillermo Ruíz Álvarez, contra su hermano Javier, del Tribunal de Cuentas, y otro implicado, la Justicia decidió no detener a los acusados de usura y falsificación de documento.

La semana pasada el magistrado dio vista a la Fiscalía y a las partes sobre la solicitud de eximición de prisión y no hubo contraposición, pues los delitos que se les acusa son excarcelables y además no hay antecedentes en los sospechosos. Mientras tantos, los investigadores siguieron con los allanamientos y las testimoniales, según fuentes judiciales.

El polémico caso estalló el 26 de octubre. A causa de esto, el gobernador Sergio Uñac apartó de la presidencia de la Caja de Acción Social a Guillermo Ruíz Álvarez.

El magistrado Heredia Zaldo ordenó allanamientos en la CAS, en el Tribunal de Cuentas, en el estudio particular de Guillermo Ruiz, en el hogar del ex esposo de Alaniz, Marcelo Bustos. Además solicitó al Tribunal de Cuentas y a fiscalía de Estado que auditen los 15 años de gestión del ex funcionario giojista y uñaquista, requirió datos a la AFIP sobre las actividades financieras y los viajes al exterior de los tres apuntados, así como también información al Banco Central de la República Argentina acerca de los movimientos y las cuentas bancarias de los sospechosos.