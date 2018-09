“Los Marinero dejaron pasar los mejores años de Iglesia”

Mauro Marinero mencionó que nadie conoce mejor que él municipio, en muestras claras de intentar volver a ser intendente de Iglesia. Y su hermano Marcelo, el actual jefe comunal también expresó sus deseos de repetir un mandato más, lo que ya dejaba un escenario complejo en el departamento. Pero ahora se suma un protagonista más, que mete presión y también los motivos suficientes para calzarse el traje de precandidato (si es que hay PASO) o candidato a intendente: el diputado Jorge Espejo, quien al mismo tiempo disparó contra los Marinero, quienes Gobiernan gobernaron el departamento las últimas gestiones.

Aún no hay precisiones oficiales de cuándo serán las elecciones el próximo año, pero si ya hay puja por quiénes serán los candidatos en algunos departamentos e Iglesia es uno de ellos. Si el escenario era complejo con los hermanos Marinero mostrando las ganas de luchar por el mismo sillón municipal, ahora es el diputado departamental el que expresó su deseo de ser el próximo jefe comunal iglesiano.

“Nosotros tenemos la intención de ser candidatos a intendente por el departamento Iglesia. Estamos en ese desde hace tiempo, desde las elecciones pasadas, sólo que esa vez hubo un consenso y tuve que repetir como diputado. Ahora tenemos la intención de ser precandidato a intendente”, contó Espejo, quien transita su tercer periodo como legislador.

Respecto a los Marinero, Espejo dijo: “Hay un techo importante que es el caso de Marcelo y tiene la intención de seguir además de ejercer el Poder Municipal, de manera que no es fácil la parada. Pero nosotros estamos del lado de toda la gente de Iglesia que pide un cambio, hay muchas personas que no están de acuerdo con la gestión de los Marinero. Esta gestión de Marcelo es un calco de la de su hermano, repite las mismas falencias que le hemos marcado siempre institucionalmente. No coincido con la forma de gobernar que tienen”.

Pero esto no fue lo único que mencionó Espejo, sino que también disparó munición gruesa contra los hermanos al mencionar que “los Marinero dejaron pasar los mejores años de Iglesia y el progreso no se ve reflejado en el departamento. Es la comuna que más recursos tiene percápita y nos duele mucho porque no hay progreso, hay recursos que se desaprovechan en el departamento y por eso creemos que hay otra forma de gobernar”.

Al ser consultado sobre si los Marinero cumplieron una etapa en el departamento, Espejo sostuvo: “Creo que sí. Marcelo está en su primer mandato y a lo largo de lo que va de este periodo, demostró que sigue el mismo lineamiento de su hermano y no se traduce en lo que necesita el pueblo. Hay un gran porcentaje que está en desacuerdo con la gestión”.

El escenario se plantea como complejo ya que por el momento son los tres nombres fuertes del bloquismo que suenan para conducir los destinos del departamento pensando en un continuar bajo la estructura del frente Todos, tal como viene sucediendo desde hace años entre el partido de la estrella y el justicialismo.