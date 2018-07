En los municipios sin definición por el adelanto del 5% de aumento

Adelantar el aumento del 5% de agosto a julio fue la determinación que tomó el gobierno provincial con los empleados estatales. Tras esto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni explicó que no habrá ayuda a los municipios para que imiten la acción al considerar que “la política salarial de cada municipio la maneja cada municipio. En el adelanto no les vamos a entregar dinero porque tampoco es significativo, la diferencia en un mes no tiene entidad”. Este adelanto a la provincia le significará el desembolso de $60 millones extras.

En diálogo con DIARIO HUARPE los jefes comunales se mostraron sorprendidos por la declaración del ministro, aunque aclararon que analizan la posibilidad de imitar la medida provincial en beneficio de los trabajadores.

Desde Rawson, Juan Carlos Gioja, expresó que “es una situación que estamos viendo con el secretario financiero del municipio. Hoy tenemos las cuentas muy justas y sin ayuda se complica”.

En representación de Santa Lucía, Marcelo Orrego, añadió que “no podemos hacer lo mismo que la provincia sin ayuda financiera. Igual estudiaremos la posibilidad de otorgarlo”. Desde la misma vereda opositora, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, contó que “vamos a consultarlo con la provincia y de acuerdo al dinero que tengamos vamos a actuar. Para nosotros sin ayuda provincial hacer esto es imposible. Estamos ajustados con el presupuesto”.

José Castro, de Angaco, comentó que “nosotros hicimos el mismo arreglo que la provincia y ya hemos recibido desde los gremios el pedido de reunión. Seguramente el lunes de la semana entrante nos reuniremos y comenzaremos a charlar. Nuestra intención es imitar a la provincia, pero todo depende de los recursos que tengamos. Somos el penúltimo presupuesto en San Juan”.

Fabián Gramajo de Chimbas comentó ante la medida provincial que “nosotros en Chimbas dimos un incremento del 18% en una sola cuota a partir de abril”. En la misma sinfonía opinó el intendente de Pocito, Fabián Aballay, quien dijo que “en su momento cuando hicimos el acuerdo salarial acordamos un 12% en marzo y 6% más en agosto sin cláusula gatillo y así lo cumpliremos”.