Los precandidatos para el Concejo que eligió el rivadaviense Raúl Alonso

Tras la presentación de los precandidatos del Frente Todos en los 19 departamentos, el precandidato a intendente por Rivadavia Raúl Alonso dio a conocer su lista de concejales.

El dirigente peronista eligió a los siguientes militantes:

El ex concejal se enfrenta con el ex candidato a diputado Marcelo Delgado y el ex senador Ruperto Godoy por la intendencia.