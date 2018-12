En octubre pasado, Carlos Mañé hizo pública sus intenciones de ser precandidato en Chimbas para luchar por la intendencia. Pero como en ese momento se encontraba dentro del frente Todos, debía competir ante el actual intendente ya que el mensaje desde el oficialismo era que los jefes comunales que pueden repetir, se presenten a la reelección. Ante este escenario, Mañé decidió abandonar las filas de Todos para disputar la intendencia con el frente Cambiemos.

Mañé ocupaba un lugar en el espacio que comanda Uñac pero en Chimbas el elegido por el oficialismo para repetir es el actual intendente Gramajo, más allá de que ayer el Gobernador expresó que iba a tratar de tener una lista unificada. Con este presente, el dirigente chimbero decidió abandonar las filas del oficialismo para pelearle la intendencia a Gramajo desde el frente opositor.

“Voy a acompañar a Marcelo (Orrego) en su candidatura a Gobernador desde Chimbas”, expresó Mañé. “Con Orrego tengo una amistad desde hace muchos años y creo que ha hecho una excelente gestión en Santa Lucía y quiere volcar eso a nivel provincial. Es aire fresco para la política”, mencionó Mañé.

En sus explicaciones acerca de las razones de su decisión dijo que “no le tengo miedo a la competencia pero está cerrada la posibilidad dentro de Todos, la decisión es que no haya PASO, los mensajes son muy claros y evidentes, la decisión aquí (en Chimbas) está tomada. Con Gramajo no voy ni a la esquina a tomar un café. A Gramajo no lo pienso acompañar y me he seguido manteniendo en esa posición desde 2015, no comparto absolutamente nada de lo que hace”.

Mañé comunicó la decisión a su estructura anoche en la reunión partidaria que se realizó como cada lunes en la noche.

La llegada de Mañé a Cambiemos es para traccionar y sumar votos ya que cuenta con dos figuras principales el ahora sector de Orrego. Se trata de José Plaza, quien fue uno de los candidatos a la intendencia en 2015 por Producción y Trabajo y con Mauricio Camacho del PRO.

Como Mañé se suma a los nombres que ya tenía Cambiemos en el departamento, contó que “He hablado con Mauricio Camacho y con Plaza. La idea es poder consensuar una lista de unidad y poder avanzar en eso. En caso de que no se dé esto último, está garantizada la posibilidad de competir. Igual tengo buena relación con Plaza y Camacho, me siento bien con lo que he decidido”.

Mañé se desempeñó hasta ayer al frente de la Dirección de Política para la Equidad y el Desarrollo Social, área dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano donde presentó la renuncia a su cargo.